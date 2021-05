Intialaista virusmuunnosta epäillään löytyneen Vuosaareen Pietarista saapuneelta laivalta – 15 koronatartuntaa, sairastuneet eristyksessä

Pietarista Vuosaaren satamaan vappuaattona saapuneella rahtilaivalla epäillään alustavien tutkimusten perusteella koronatartunnan saaneilla virusmuunnosta.

Helsingin epidemologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan tulokset tarkentuvat vielä, mutta on vahva epäily, että kyseessä on yksi kolmesta Intian varianttikannasta.

Valencia Express -rahtilaivan koko 24 henkilön miehistö on testattu useampaan kertaan ja koronavirustartunta on todettu kaikkiaan 15 henkilöllä.

Kaksi tartunnan saanutta on toimitettu sairaalahoitoon. Loput sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Muutamien osalta eristys on jo purettu.

– Miehistön jäsenillä on laivalla omat hytit. Tämä mahdollistaa eristysten ja karanteenien toteuttamisen laivalla. Lisäksi miehistöä on ohjeistettu, että laivalla tehdään vain aivan välttämättömät ylläpitotehtävät ja keskinäistä kanssakäymistä vältetään, Isosompi sanoo.

Epidemologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan tartunnan ehkäisyyn ja tartunnan saaneiden voinnin seurantaan liittyvien palveluiden tarjoaminen laivalle on mahdollistanut sen, että tartuntariskiä muuhun väestöön ei ole syntynyt.

Helsinki sai Isosompin mukaan ennalta tiedon laivan saapumisesta ja siitä, että laivalla on koronavirustartunnan saaneita.

– Tilanteessa pystyttiin etenemään suunnitelmallisesti hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa, epidemologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo.

Intian virusmuunnoksia on aiemmin todettu Suomesta kymmenkunta tapausta, jotka ovat pääosin löytyneet rajatestauksessa.

Lue myös:

Intialaiseen muunnokseen on sairastunut Suomessa kymmenkunta henkeä – Uudenmaan koronaviruskanta on vaihtunut täysin alkuvuoden aikana

Uusimmat koronatiedot Uudellamaalla