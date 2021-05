Sinisorsa Ainikki hautoo suorassa lähetyksessä – Metsästäjäliitto: keinopesät auttavat vahvistamaan vesilintukantoja

Ympäri Suomen on pystytetty tuhansia keinopesiä vesilinnuille. Kuvassa olevia pesiä ei kuvata sorsatuubiliveen.

Ympäri Suomen on pystytetty tuhansia keinopesiä vesilinnuille. Kuvassa olevia pesiä ei kuvata sorsatuubiliveen. Esa Huuhko / Yle

Netissä voi parhaillaan seurata sinisorsan pesintää.

Ainikki-nimen saanut sinisorsa pesii Savitaipaleella rakennetulla kosteikolla keinopesässä eli sorsatuubissa.

Edellisinä vuosina Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä on seurattu Saimi-sinisorsaa Lopella. Tällä kertaa kamera on viritetty Etelä-Karjalan Savitaipaleella sijaitsevalle kosteikolle, joka on rakennettu juuri vesilintukantojen ylläpitämiseksi.

Sinisorsa hautoo munia noin 26 vuorokautta, joten Ainikin untuvikkojen kuoriutumisen odotetaan tapahtuvan noin parin viikon sisällä. Kuoriutuminen tapahtuu useimmiten aamuvarhaisella, auringon noustessa.

Ainikin pesintää voi seurata Jahtimedian verkkosivulla (siirryt toiseen palveluun).

Keinopesä luonnonpesää varmempi

Sorsakantojen elinehtoja ovat luonnollisten elinympäristöjen hoito, rakennetut kosteikot ja keinopesät. Näiden lisäksi vierasperäisten pienpetojen poisto voi palauttaa pesivän linnuston takaisin.

Metsästäjäliiton mukaan putkimallisessa keinopesässä eli sorsatuubissa pesinnän onnistuminen on noin 90-prosenttisen varmaa, kun luonnonpesissä se onnistuu pahimmillaan vain 5–10 prosentissa tapauksista. Muun muassa sinisorsa pystyy kuitenkin tekemään uusintapesän useita kertoja.

Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen kertoo, että putkipesät ovat kustannustehokkain keino lisätä paikallisia vesiriistakantoja. Erityisesti sinisorsat suosivat keinopesiä, mutta myös muiden vesilintujen kuten tavin, telkän ja nokikanan on huomattu hyötyvän turvallisista tuubipesistä.

– Meillä on suuria toiveita saada pesiin myös harvinaisempia putkipesijöitä. Tällainen laji on esimerkiksi punasotka, joka kuuluu Yhdysvalloissa pesäputkia käyttäviin lajeihin, Pekkarinen kertoo.

Metsästäjäliiton mukaan tänäkin vuonna uusia putkipesiä on talkoiltu ahkerasti ja muun muassa osakaskunnat ovat kunnostautuneet kehittämään vesialueidensa poikastuotantoa.