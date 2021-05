Olvi ostaa Tanskan neljänneksi suurimman panimon

Olvi on ostanut enemmistön tanskalaispanimo Bryggeriet Vestfyenistä. 60 prosentin osuuden hinta on 6,8 miljoonaa euroa. Kauppasopimus on ehdollinen, ehtona on että Olvi saa kasvatettua omistuksensa 90 prosenttiin. Olvi on tehnyt tarjouksen myös lopuista osakkeista.