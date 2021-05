Kapellimestari Pietari Inkinen Etelä-Korean radion sinfoniaorkesterin musiikilliseksi johtajaksi – orkesteri on yksi Aasian arvostetuimmista

Pietari Inkinen on johtanut Suomessa muun muassa Kansallisoopperan orkesteria. Arkistokuva.

Pietari Inkinen on johtanut Suomessa muun muassa Kansallisoopperan orkesteria. Arkistokuva. Jan David Günther

Pietari Inkinen on kansainvälisesti tunnustettu suomalainen kapellimestari. Hän on muun muassa voittanut parhaan musiikin johdon Helpmann-palkinnon. Ensi vuodesta lähtien hän vaikuttaa myös Etelä-Koreassa.

Pietari Inkinen on valittu kolmivuotiselle kaudelle Etelä-Korean radion sinfoniaorkesterin eli KBS Symphony Orchestran seuraavaksi musiikilliseksi johtajaksi. Inkinen aloittaa johdossa ensi vuoden tammikuussa. 65-vuotias orkesteri on yksi Aasian arvostetuimmista.

Tällä hetkellä Inkinen on Saarbrückenin radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari. Vuonna 2017 alkanutta kautta jatkettii hiljattain vuoteen 2015 saakka. Inkinen on myös Japanin filharmonisen orkesterin ylikapellimestari kuudetta vuotta.

Kouvolassa syntynyt Inkinen on ensimmäinen Bayreuthin oopperajuhlien kapellimesteriksi kutsuttu suomalainen. Inkinen on vieraillut lukuisissa kansainvälisissä orkestereissa ja aina oopperasta sinfoniaorkesterin konsertteihin. Suomessa Inkinen on johtanut muun muassa Suomen Kansallisoopperan orkesteria.

