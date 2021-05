Markus Lehto oli 23-vuotias, kun tapaturma vei pyörätuoliin – kipinä golfiin säilyi: katso, miten pelihaaveesta tuli totta

Markus Lehdon haave toteutui, kun hän pääsi pelaamaan golfia vuosien tauon jälkeen. Ylen suorassa lähetyksessä kello 9.15 hän esittelee menopeliä, jonka ansiosta harrastus on mahdollista: oululaiskentälle hankittuja paragolfautoja on maassa vasta muutama.

Oululainen Markus Lehto oli vasta 23-vuotias, kun sai tapaturmassa selkäydinvamman ja päätyi pyörätuoliin. Hän oli jo ennen loukkaantumistaan ehtinyt saada kipinän golfin pelaamiseen. Siksi miehen haaveena oli, että jonain päivänä vielä pääsisi lyömään kolopalloa.

Nyt nelikymppisenä tuo haave on toteutunut.

Oulun Sankivaaran kentälle on saatu paragolfajoneuvo, jota Lehto on jo päässyt testaamaan. Sähkökäyttöisessä erityisgolfautossa on tuoliosa, joka auttaa pelaajan lyöntihetkellä seisonta-asentoon. Ajoneuvo on suunniteltu siten, että sillä pystyy turvallisesti ja esteettä liikkumaan golfkentän alueella.

Katso kello 9.15 alkaen, kun Markus Lehto esittelee ajoneuvoa Ylelle suorassa verkkolähetyksessä. Lähetystä voit seurata pääkuvaa klikkaamalla.

Paragolfajoneuvo otettiin Sankivaarassa käyttöön toukokuussa heti, kun kenttä talven jälkeen avautui. Ajoneuvo on siellä maksutta kaikkien erityisgolffareiden käytössä.

Oulun Golf edistää erityisryhmien golfin pelaamista etujoukoissa. Vammaisgolfjärjestö Suomen HCP Golf ry:n mukaan paragolfautoja on Suomessa vasta muutama.

Oulun Golfissa on useana kesänä testattu vastaavanlaista erityisgolfautoa yhteistyössä HCP Golfin ja paikallisten erityisgolfin harrastajien kanssa. Nyt käyttöön otetun paragolfauton hankintaa on tukenut myös Oulun kaupungin erityisliikunta.

