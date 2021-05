Aloittaako Israel maahyökkäyksen Gazaan ja mitä sellaisesta seuraisi?

Kahden miljoonan asukkaan piskuinen Gazan alue on yksi maailman tiheimmin asutuista alueista, joten mahdollinen maahyökkäys aiheuttaisi paljon siviiliuhreja. Kokosimme vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

Israelin ja Gazaa hallitsevan ääri-islamilaisen Hamas-järjestön konflikti saattaa kärjistyä maahyökkäykseksi. Israelin armeija on tehnyt jo satoja erilaajuisia ilmaiskuja Gazan alueella ja Gazasta ammutut raketit ovat tehneet tuhojaan Israelin puolella.

Israelin armeijan mukaan maanantaista alkaen on ammuttu Israeliin jo yli tuhat rakettia. Israelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuusi israelilaista (joukossa yksi lapsi) on kuollut. Gazan viranomaisten mukaan taas 48 palestiinalaista on kuollut ilmaiskuissa, joukossa myös 14 lasta.

Edellisen kerran Israel teki maahyökkäyksen Gazaan heinä-elokuussa 2014. Nyt on jälleen merkkejä hyökkäyksen valmistelusta. Israel ilmoittaa siirtäneensä panssarikalustoa ja jalkaväkeä jo entuudestaan Gazan rajalla olevien tankkien vahvistukseksi.

Lodissa kannettiin palaneesta synagogasta keskiviikkona ulos pyhiä kirjoituksia. Palo syttyi Lodin palestiinalaisten mellakasta.

Israelin puolustusministerin Benny Gantzin mukaan aiemmat ilmaiskut olivat "vain alkua" ja Hamasin johtajan Isma’il Haniyyan mukaan Hamas on valmiina, jos Israel haluaa laajentaa konfliktia.

Israel on nimennyt operaation jo "Muurien vartijaksi". Palestiinalaisille konfliktilla on toinen nimi: "Jerusalemin miekka".

1) Miten todennäköinen maahyökkäys on?

Uhka konfliktin laajenemiselle on kasvanut, mutta operaation alkamista on vaikea vielä ennustaa.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola muistuttaa, että ennustuksissa on ennenkin menty vikaan. Hän viittaa vuoden 2014 konfliktiin:

– Silloin konfliktin alla ajateltiin yleisesti, että sitä ei synny. Että Hamasilla ei ole halukkuutta ryhtyä siihen. Täytyy siksi suhtautua erittäin suurella varauksella arviointeihin.

Nyt näyttää Juusolan mukaan siltä, että konfliktin laajenemisen uhka on selvästi kasvanut.

– Nyt seuraavat pari päivää ovat ratkaisevia sen suhteen, mitä osapuolet tekevät ja miten kansainväliset pyrkimykset rauhoittaa tilannetta onnistuvat, sanoo Juusola.

Lasse Isokangas / Yle

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa pitää maahyökkäystä "kohtuullisen epätodennäköisenä".

– Jos Israel lähettäisi sotilaita Gazaan, niin ne kohtaavat vastarintaa ja joutuvat tekemään valintoja siitä, hyväksyykö Israel omat tappiot ja palestiinalaisten siviilien tappiot.

Eversti Petteri Kajanmaa myös muistuttaa, etteivät Israelin armeijan aiemmat sotilaalliset operaatiot Gazassa ole olleet kovin onnistuneita.

– Lisäksi nykyään Hamasilla ja muilla sotilaallisilla organisaatioilla Gazassa on enemmän suorituskykyä.

2) Jos maahyökkäys alkaa, miten tuhoisa se on?

Israelilla on voimakas armeija, ja tuhot olisivat maahyökkäyksessä isoja.

– Israelilla on suorituskyky. Se pystyy hävittämään koko Gazan alueen maapallolta, eli tuho voi olla kaikkea siihen asti, eversti Petteri Kajanmaa arvioi.

Hän sanoo, että Hamas ja Gazan palestiinalaiset ovat nyt hyvin valmiita puolustamaan omaa aluettaan.

– Maahyökkäyksessä joudutaan todelliseen aseelliseen konfliktiin.

Edellisessä maahyökkäyksessä Gazaan vuonna 2014 kuoli seitsemän viikon aikana yli 2 100 palestiinalaista. Heistä YK:n selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) oli siviilejä 1 462, joista puolestaan kolmannes oli lapsia. Israelissa kuoli 66 sotilasta ja seitsemän siviiliä. (siirryt toiseen palveluun)

Gazan kaupungissa tutkittiin viime yönä Israelin ilmaiskussa romahtanutta kerrostaloa. Mohammed Saber / EPA

Myös aineelliset tuhot ovat rutiköyhässä Gazassa olennainen asia. Vuotta myöhemmin julkaistussa YK:n selvityksessä arvioitiin esimerkiksi, että sata tuhatta gazalaista oli siinä vaiheessa vielä ilman kotia.

Israel on siirrellyt joukkojaan Gazan porteilla. Sotataidon laitoksen johtajan Petteri Kajanmaan mukaan joukkojen siirroilla on tarkoitus toki varustautua sen varalle, että maaoperaatioon mennään.

Joukkoja siirrellään myös puolustuksellisessa tarkoituksessa, jos Hamas tuo joukkomielenosoituksia aivan raja-aidan läheisyyteen ja pyrkii jopa tunkeutumaan niiden läpi. Näin Hamas on muutamaan otteeseen viime vuosina toiminut.

– Israelin yksi pelko on, että jos Hamas käyttää siviilejä ihmiskilpinä ja tunkeutuu niiden avulla Gazan alueelta ulos, niin miten tällaista joukkoa voitaisiin estää ja hallita.

3) Miten siviilien käy?

Gaza on maailman tiheimmin asuttuja alueita ja sotilaskohteet ovat keskellä siviiliasutusta.

Gazassa asuu liki kaksi miljoonaa ihmistä (CIA Factbook) (siirryt toiseen palveluun) 360 neliökilometrin alueella. Pinta-ala vastaa siis Vaasan kaupunkia. Väestöntiheys on siten 5 436 ihmistä neliökilometrillä, mikä tekee alueesta maailman viidenneksi tiheimmin (siirryt toiseen palveluun)asutun, Kiinalle kuuluvan Hongkongin jälkeen.

Poika käveli öisten ilmaiskujen tuhojen ohitse Gazan kaupungissa keskiviikkona. Mohammed Saber / EPA

Gazan väestö on hyvin nuorta. Kaksi kolmasosaa väestöstä on alle 25-vuotiaita ja alle 15-vuotiaita lapsia on 42,5 prosenttia väestöstä.

Israel sanoo, että sen iskujen kohteena ovat rakettien ampumispaikat ja Hamasin johtajat sekä heidän asuntonsa ja toimistonsa. Asukastiheyden takia kohteet kuitenkin sijaitsevat aivan siviiliasutuksen keskellä, joten siviiliuhrien määrä nousee väistämättä korkeaksi.

Israel varoitti muun muassa korkean kerrostalon asukkaita etukäteen viimeöisestä ilmaiskusta, mutta läheskään aina ennakkovaroitusta ei anneta.

4) Iso osa Gazasta ammutuista raketeista tuhotaan, miksi ei kaikkia?

Israelin ohjuspuolustusjärjestelmän valmistajakin lupaa "vain" 90 prosentin torjuntatuhon.

Israelin armeijan mukaan Gazasta ammutuista 1 050 raketista 850 on osunut Israelin puolelle tai tullut Israelin "Iron dome" -torjuntajärjestelmän (suomeksi Rautakupu) tuhoamaksi. Pari sataa rakettia ei ole lentänyt Gazan rajan yli.

Gazasta on ammuttu raketteja ainakin Tel Aviviin, Askaloniin, Lodiin, Modi'iniin ja Beerseban kaupunkiin.

Israelin torjuntaohjukset työssään tiistaina Askalonissa. Abir Sultan / EPA

Eversti Petteri Kajanmaan mukaan Iron domen teho on juuri se, mikä sen on olletettukin olevan.

– Järjestelmästä annettujen arvioiden mukaan rakettien 90-prosenttinen tuho on valmistajan ja Israelin itsensä ilmoittama luku. Iron domet ovat liikuteltavia järjestelmiä ja niiden määrä on rajallinen. Tällä hetkellä ne ovat varmasti kaikki Gazan lähettyvillä.

5) Mikä on Hamasin toimintakyky ja millä strategialla se maahyökkäystä torjuisi?

Hamasin sotilaallinen voima on pieni, mutta kyse on poliittisesta uhittelusta ja pelotevaikutuksesta.

Juusola toteaa, että Hamasilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia panna kampoihin korkean teknologian Israelin armeijaa vastaan. Israel on sotilaallisesti täysin ylivoimainen.

Israelin uhmaaminen onkin Hamasille ennen kaikkea politiikkaa.

Kriisin taustalla on Itä-Jerusalemin palestiinalaisasukkaiden ahdinko. Voit lukea konfliktin syistä tästä.

– Tällä lailla, tulemalla muiden palestiinalaisten avuksi Jerusalemissa, Hamas on saanut poliittisesti paljon tukea itselleen, nostanut poliittisesti painoarvoaan merkittävästi, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Juusolan mukaan Israelin toimia estävät lähinnä vain kansainvälisen yhteisön reaktiot.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa arvioi, että Hamas voi häiritä ja luoda epätietoisuutta.

– Koskaan ei voi tietää, milloin raketteja ammutaan ja mihin niitä ammutaan. Ei Hamas itsekään tiedä, mihin ne lentävät. Ne ovat teknisesti heikkolaatuisia.

Eversti Petteri Kajanmaa huomauttaa, että Tel Aviv ja kansainvälinen lentokenttä ovat rakettien kantaman päässä ja sillä on iso pelotevaikutus.

– Jos maahyökkäys alkaa, niin Hamasin taktiikka on turvautua haastavaan rakennettuun ympäristöön ja siihen, että siellä on valtavasti siviiliväestöä, eversti Petteri Kajanmaa sanoo.

Lue myös:

Jerusalemissa eletään synkkiä päiviä: Katso kuvat vuosikausiin pahimmista levottomuuksista

Kumiluodit lentävät ja satoja on loukkaantunut – mistä on kyse Itä-Jerusalemin kiihtyneissä levottomuuksissa?

Israelin armeija: Gazasta ammuttu tällä viikolla yli tuhat rakettia – ainakin kolme israelilaista ja kaksi palestiinalaista kuollut tänään

Lähteet: AFP, Reuters