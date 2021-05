Ruotsalaisille koronahöllennyksiä kesäkuun alussa – kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sallitaan jopa satoja ihmisiä

Ruotsin ravintolat saavat anniskella kello 20:een. Ovet on suljettava kello 20.30.

Ruotsin ravintolat saavat anniskella kello 20:een. Ovet on suljettava kello 20.30. Stella Pictures / AOP

Ruotsin hallitus ja kansanterveysvirasto ovat esitelleet suunnitelman maan avaamiseksi osittain, vaikka Ruotsin koronatilanne on EU-maiden neljänneksi heikoin. Tällä hetkellä voimassaolevat rajoituksetkin ovat löyhempiä kuin Suomen kireimmät alueelliset rajoitukset.

Ruotsin hallitus oli kaavaillut höllennyksiä koronarajoituksiin jo ensi viikoksi, mutta ne siirretään kesäkuun alkuun. Tartuntatilanne ei salli löyhennyksiä vielä 17. päivä, kuten alun perin suunniteltiin.

– Vaikka näemme, että uusien tartuntojen määrät ovat lievässä laskussa, ne ovat aivan liian korkealla tasolla. Ja vaikka näemme, että tehohoidon tarve vähenee, sairaanhoidon rasitus on aivan liian korkea, pääministeri Stefan Löfven sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ruotsissa rekisteröitiin keskiviikkona 6 300 uutta koronatartuntaa ja 50 koronaan liittyvää kuolemaa, Kansanterveysvirasto (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Rajoitukset 8:sta 500:een

Ruotsissa on tällä hetkellä voimassa kahdeksan henkilön kokoontumisrajoitus. Kesäkuun alusta uskonnollisiin tapahtumiin, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä mielenosoituksiin saa osallistua jopa satoja ihmisiä.

Sisätapahtumien osallistujamäärä nostetaan 50:een. Määrä sallitaan, mikäli kaikilla osallistujilla on istumapaikat. Mikäli istumapaikkoja ei ole, osallistujamäärä pysyy kahdeksassa. Ulkotapahtumiin voi osallistua 100 ihmisiä seisomapaikoilla tai 500 istumapaikoilla.

Myös markkinat, huvipuistot ja lasten kesäleirit voivat käynnistää toimintansa kesäkuun alusta. Lisäksi aikuisten suurilla, avoimilla pinta-aloilla tapahtuva kilpaurheilu, kuten juoksu, suunnistus, pyöräily ja uinti, sallitaan. Kilpailijamäärä saa olla korkeintaan 150 henkilöä.

Kansanterveysvirasto ehdottaa lisäksi, että ravintoloiden aukioloaikaa pidennettäisiin nykyisestä 20.30:sta kahdella tunnilla. Anniskelu pitää lopettaa puoli tuntia aiemmin. Päätös aukioloaikojen pidentämisestä tehdään ensi viikolla.

Ensiaskel kohti uutta normaalia

Esitetyt höllennykset ovat ensiaskel kohti uutta normaalia. Se on määrä saavuttaa asteittain. Kansanterveysvirasto esittelee tarkemmat suunnitelmansa maan avaamisesta hallitukselle myöhemmin keskiviikkona.

Pääministeri Stefan Löfven lupasi, että mikäli ruotsalaiset noudattavat sääntöjä ja rajoituksia, mikäli rokotustahti säilyy hyvänä ja mikäli sairaanhoidon kapasiteetti kestää, Ruotsi voisi palata normaaliin syyskuun 1. päivänä.

– Näemme valoa tunnelin päässä, mutta emme ole siellä vielä. Siksi meidän on yhä kestettävä. Jos heittäydymme huolimattomiksi, saamme maksaa siitä myöhemmin, Löfven sanoi.

Ruotsissa vähintään yhden koronarokotuksen on saanut noin kolme miljoonaa ruotsalaista, eli 37 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) yli 18–vuotiaista.

EU-maiden neljäs sija

Ruotsin uusien koronatartuntojen määrä on ollut pari viikkoa lievässä laskussa, Kansanterveysvirasto (FHM) (siirryt toiseen palveluun) kertoi eilen tiistaina. Maan ilmaantuvuusluku on kuitenkin EU-maiden neljänneksi korkein. Koronatilanne on pahempi vain Kyproksella, Liettuassa ja Hollannissa.

Ruotsin ilmaantuvuusluku on 558, kun Suomen vastaava luku on 53, osoittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen tilasto (siirryt toiseen palveluun). Ilmaantuvuusluku osoittaa uusien tartuntojen määrän 100 000:aa asukasta kohti kahdessa viikossa.

Ruotsissa on rekisteröity kaikkiaan yli miljoona tartuntaa ja yli 14 000 koronaan liittyvää kuolemaa, FHM:n tilasto osoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Voimassa useita rajoituksia

Ruotsissa on voimassa väliaikainen pandemialaki (siirryt toiseen palveluun), jonka nojalla hallitus on määrännyt koronarajoituksia. Laki on voimassa syyskuuhun saakka.

Ruotsissa on siis voimassa kahdeksan henkilön kokoontumisrajoitus, joka koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin tilaisuuksia. Hautajaisiin saa poikkeuksena osallistua 20 henkilöä

.

Kungsträdgården on suosittu kokoontumispaikka keväällä ja kesällä. Stella Pictures / AOP

Ravintoloissa pöytäseurueiden koko on rajoitettu neljään henkilöön. Alkoholia voi anniskella kello 20:een asti, ja ravintoloiden on suljettava ovensa viimeistään 20.30. Ne voivat kuitenkin myydä noutoruokaa sen jälkeen.

Tavaratalot, liikkeet, museot, uimahallit, kuntosalit ja urheiluhallit ovat auki, mutta yrittäjien on pidettävä huolta siitä, että asiakasta kohti on käytössä vähintään kymmenen neliömetriä tilaa.

Rajoituksista kerrotaan tarkemmin viranomaisten ylläpitämällä krisinformation.se -sivustolla (siirryt toiseen palveluun).