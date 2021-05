Yli 20 000 ajoneuvon matkaan tuli iso mutka, kun remontti katkaisi päätien keskustaan Kotkassa – katso videolta, miten liikenne sujui kiertotiellä

Kotkan keskustaan johtavalla pääväylällä eli Hyväntuulentiellä on käynnissä suuret muutostyöt. Osa tiestä sekä rautatien ylittävä silta on katkaistu liikenteeltä. Kiertoreitit vaikuttavat päivittäin yli 20 000 autoilijan kulkuun.

Valtava tieremontti on muuttanut liikennejärjestelyjä Kotkan keskustaan johtavalla sisääntuloväylällä. Viimeisimmät muutokset tulivat voimaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Hyväntuulentie on katkaistu liikenteeltä koko loppuvuodeksi. Myös rautatien ylittävä Paimenportin silta on suljettu.

Liikenne on ohjattu kiertoteille ison remontin tieltä.

Kuvassa kiertoliiittymä Kotkantien ja Langinkoskentien risteyksessä Metsolassa. Pyry Sarkiola / Yle

Muutoksia tuhansille ihmisille

Paimenportin liikennevaloristeys on ruuhkautunut tähän asti päivittäin. Remontin on tarkoitus parantaa kulkua Kotkansaarelle sekä sujuvoittaa ambulanssiliikennettä Kymenlaakson keskussairaalaan.

– Tasoristeys muuttuu täysin. Valo-ohjaus lähtee pois, ja Paimenportin ylikulkusilta puretaan pois. Viereen tehdään uudet sillat: Hyväntuulentien risteyssilta ja Paimenportin ylikulkusilta. Hovinsaarelle tulee samalla uusi yhteys, työmaapäällikkö Antero Lehtinen kertoo.

Muutokset vaikuttavat tuhansien ihmisten kulkemiseen. Väyläviraston mukaan Hyväntuulentiellä kulkee vuorokaudessa yli 21 500 ajoneuvoa, josta yli 1 500 on raskasta liikennettä.

Lehtisen mukaan vuoden aikana Hyväntuulentie rakennetaan uuteen muotoon. Myös eritasoliittymän siltarakenteita ruvetaan rakentamaan.

Liikennejärjestelyitä on muutettu koko loppuvuoden ajaksi. Kuvassa Hyväntuulentien ja Kotkantien risteys. Pyry Sarkiola / Yle

Eksyneitä ohjattu oikeille reiteille

Keskiviikkoaamuna paikalla nähtiin muutamia eksyneitä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Työmaapäällikkö Antero Lehtisen mukaan heidät ohjattiin oikeille reiteille.

– Varmasti tämä alkuvaihe on monelle uusi, ja eksyneitä saattaa työmaalle ohjautua. Meillä on työmaalla kuitenkin työntekijöitä, jotka tarvittaessa ohjeistavat autot takaisin omille reiteilleen. Täällä on sulut, joten vaaratilanteita ei pitäisi syntyä, Antero Lehtinen sanoo.

Lehtinen huomauttaa, että tienkäyttäjien on syytä varautua ruuhkiin. Esimerkiksi sairaalalle saapumiseen ja työmatkaliikenteeseen on syytä varata tavallista enemmän aikaa.

– Kahden vuoden aikana varmasti tienkäyttäjiltä vaaditaan kärsivällisyyttä, malttia ja pitkää pinnaa.

Uudet tiejärjestelyt ovat voimassa vuoden loppuun saakka. Koko remontin on tarkoitus valmistua toukokuussa 2023.