Republikaanipuolue potki Liz Cheney pois johtajistosta – Yle listasi viisi kysymystä ja vastausta Trumpin vastustajaksi kääntyneestä kongressiedustajasta

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen republikaaniryhmä on äänestänyt Liz Cheneyn johtajistosta erottamisen puolesta. Cheneyn kohtalo osoitti, kuinka tiukasti Yhdysvaltain republikaanipuolue on yhä kytköksissä Donald Trumpiin.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaaniryhmä äänesti keskiviikkona, että ryhmän johtajistoon kuuluva Elizabeth "Liz" Cheney ei jatka tehtävässään.

Hänen asemaansa kongressin alahuoneessa on arvioiden mukaan nousemassa Trumpia kannattava New Yorkin edustaja Elise Stefanik. Hän nousi edustajaksi vuonna 2015 ja on viime aikoina kannattanut kiivaasti entistä presidenttiä.

1. Kuka on Liz Cheney?

Liz Cheney nousi Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen vuonna 2017 pienen Wyomingin osavaltion ainoana edustajana.

54-vuotias Cheney on naimisissa ja hänellä on viisi lasta. Hän on ammatiltaan asianajaja.

Liz Cheneyn isä on entinen varapresidentti ja puolustusministeri Dick Cheney.

2. Minkälaista politiikkaa hän on esittänyt?

Liz Cheney on tunnettu republikaanipuolueen oikeistosiiven tiukkana edustajana. Hän jatkaa myös isänsä poliittisista linjaa, joka on republikaanien politiikan ydintä. Siinä olennaisia ovat Yhdysvaltain etujen tinkimätön puolustaminen maailmalla jopa asevoimin sekä kaikenlaisen säätelyn poistaminen hallinnosta ja erityisesti energiasektorilta.

Donald Trump allekirjoitti presidentin asetuksia Valkoisessa talossa 27. maaliskuuta 2017. Liz Cheney (vasemmalla) oli mukana tilaisuudessa muiden republikaaniedustajien kanssa. Andrew Harrer / EPA

Cheney nousi politiikan parrasvaloihin samoihin aikoihin, kuin Donald Trump nousi maan presidentiksi. Heillä oli hyvin samankaltainen poliittinen ohjelma, kertoo esimerkiksi The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Siihen kuuluivat edellisen presidentin Barack Obaman terveydenhuolto-ohjelman vastustaminen, ympäristönsuojeluohjelmien purku, aseiden vapaa omistusoikeus ja Amerikka ensin -ajattelu.

Yhdysvaltain politiikan analysoijat ovat tilastoineet, että Cheney on edustajainhuoneessa äänestänyt lähes poikkeuksetta konservatiivisia arvoja edustavien taustaryhmien ja presidentti Trumpin toiveiden mukaisesti.

3. Miksi hänet haluttiin syrjäyttää?

Vaikka Cheney on ollut presidentti Trumpin innokas tukija, Trumpin perusteettomat väitteet presidentinvaalien tulosten vääristelystä näyttävät olleen Cheneylle liikaa. Hän on jatkuvasti tuonut esiin, että Trump valehtelee väittäessään vaaleja väärennetyiksi.

Viimeinen pisara Cheneylle oli tammikuun 6. päivä tapahtunut Trumpin kannattajien rynnäkkö kongressiin. Hän äänesti yhdeksän muun republikaanin kanssa Trumpin rikossyytteen puolesta.

Hän on myös sanonut, ettei kukaan republikaani, joka vastustaa vaalien tulosten hyväksymistä saisi olla republikaanipuolueen johdossa.

Cheney on todennut, että republikaaneihin on syntynyt Trumpin ympärille henkilökultti, joka puolustaa tätä kritiikittömästi ja levittää salaliittoteorioita.

– Olen syvästi, syvästi huolissani siitä, mihin puolue on menossa. Sen pääperiaatteet, rajoitettu hallinto, matalat verot, vahva kansallinen puolustus, ovat jääneet pimeämpien voimien varjoon. Emme voi olla [salaliittoteorioita levittävän] QAnonin puolue, hän sanoi republikaanien kokouksessa helmikuussa.

Trump on ottanut Cheneyn silmätikukseen ja soimannut häntä ankarasti. Trumpin mukaan Cheney on menettänyt kansan tuen Wyomingissa.

4. Miksi Cheney kritisoi Trumpia?

Liz Cheney ei ole tarkemmin perustellut mielenmuutostaan Trumpin tukijasta tämän kriitikoksi. On täysin mahdollista, että hän tuntee aitoa tuskaa Trumpin valehtelun ja demokratian heikentämisen takia.

Cheneyä tuntevat ihmiset kertovat hänen tuskastuneen myös Trumpin toimintaan koronaviruksen vastustamisessa. Trump väheksyi lääketieteeseen perustuvia toimia ja lupaili viruksen "taianomaisesti vain katoavan".

Liz Cheney kongressissa kuuntelemassa Joe Bidenin puhetta 28 huhtikuuta. Melina Mara / EPA

Cheneyn ajattelussa voi olla taustalla myös pyrkimys nostaa republikaanipuolue uuteen nousuun irrottamalla se näyttävällä tavalla Trumpin perinnöstä, kertoo The New York Times.

Cheney uskoo republikaanipuolueen heikentyneen rajusti Trumpin toimien takia. Vaikka Trump sai enemmistön valitsijoista vuoden 2016 vaaleissa, hänen äänimääränsä jäi kilpailijaa pienemmäksi.

Viime vuoden vaaleissa demokraatit voittivat selvästi sekä valitsijoissa että äänimäärissä. Lisäksi republikaanit hävisivät sekä edustajainhuoneen että senaatin.

Trumpin asettaminen syytteeseen olisi Cheneyn mielestä antanut puolueelle mahdollisuuden "pestä kädet" Trumpista ja alkaa taas tehdä omaa, periaatteellista politiikkaa.

5. Mitä käy äänestyksen jälkeen?

Cheneyn hävittyä luottamusäänestyksen hänen sijalleen on mahdollisesti nousemassa Trumpin innokkaaksi tukijaksi muuttunut New Yorkin edustaja Elise Stefanik. Stefanik valittiin edustajaksi vuonna 2015. Hän oli 30-vuotias ja nuorin kongressiin valittu nainen tuolloin.

Aiemmin arveltiin, että Cheneyllä olisi mahdollisuus voittaa äänestys. Äänestys käytiin suljettuna lippuäänestyksenä, mikä olisi voinut antaa hänen hiljaisille tukijoilleen mahdollisuuden auttaa häntä nimettömästi.

Cheney itse ei ole peräytynyt edes äänestyksen jälkeen. Hän sanoi aikovansa jatkossa varmistaa, että Trump ei pääse lähellekään Valkoisen talon presidentin työhuonetta.

– On tärkeää, että paikalle valitaan henkilö, joka kunnioittaa perustuslakia. Entisen presidentin vaaralliset valheet eivät saa raahata puoluettamme taaksepäin.

Tiistaina hän varoitti republikaaneja, että Trump saattaa kiihottaa kannattajiaan vielä uusiin väkivaltaisuuksiin, kertoo Fox News (siirryt toiseen palveluun).

– Tässä ei ole kysymys politiikasta. Ei ole kysymys puolueuskollisuudesta. Kyse on velvollisuudestamme yhdysvaltalaisina. Vaikeneminen ja valehtelijan jättäminen huomiotta innostavat valehtelijaa. En aio osallistua siihen, hän totesi.

