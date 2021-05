Herätys: Selvitimme puolueiden somesuosiota, eduskunta jatkanut keskustelua jo 18 tuntia, tänään vietetään helatorstaita

Yle selvitti puolueiden somesuosiota ja sukelsi lukujen maailmaan

Twitterissä kuntavaalien selvä voittaja olisi perussuomalaiset, Instagramissa puolestaan SDP. Yle selvitti, miltä kuntavaalien tulos voisi näyttää sosiaalisen median suosion perusteella. Somessa politikoidaan ahkerasti päivittäin, ja vaikka suoria päätelmiä puolueiden somesuosion vaikutuksesta vaalimenestykseen on vaikea tehdä, tutkijoiden mukaan yhteys on olemassa.

Keskustelu eduskunnassa jatkuu edelleen

Pääministeri Sanna Marin eduskunnan täysistunnossa Helsingissä keskiviikkona. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Keskustelu EU:n elpymispaketista on jatkunut eduskunnassa jo 18 tuntia yhteen menoon. Keskustelun jatkumisesta on yön ja aamun aikana pitänyt huolen lähinnä oppositiopuolue perussuomalaiset. Puolueella on ollut salissa koko ajan noin viisi edustajaa, jotka ovat nousseet vuorotellen puhumaan.

Arkipyhä tuo hengähdystauon arkeen, mutta sotkeeko se samalla koko työviikon?

Arkipyhiä on Suomessa vuodesta riippuen kymmenisen kappaletta. Tänä vuonna vappu osui lauantaille, eikä vapun viettoon saatu siis ylimääräistä arkivapaata. Kuvassa kaupunkilaisia nauttimassa vappuna auringosta Siltasaaressa. Henrietta Hassinen / Yle

Helatorstai on kirkollinen juhla, jota vietetään 40 päivää pääsiäisestä. Helatorstai on Suomessa arkipyhä. Monilla työpaikoilla ja oppilaitoksissa se tarkoittaa arkivapaata. Jo tieto arkipyhästä voi auttaa jaksamaan arjen keskellä, mutta työnantajien näkökulmasta keskellä viikkoa olevat arkivapaat sekoittavat työviikon.

Brasilialaismies tahtoo Suomeen niin kovasti, että alkoi tubettaa suomeksi

Teixeira rakastaa kielten opiskelua. Hän hallitsee luetun kiinan ja opettelee nyt puhumaan sitä. Johanna Pohjola / Yle

Suomalaisen metalliyhtye Stam1nan Kadonneet kolme sanaa -kappaleen kertosäe sai brasilialaisen Gustavo Teixeiran, 29, innostumaan suomen kielestä kymmenen vuotta sitten. Hän opiskeli kieltä itse netissä ja tubettaa nyt suomeksi suomalaisille. Teixeira tahtoisi muuttaa pysyvästi Suomeen.

Helleraja menee rikki tänäänkin

Sää jatkuu laajalti lämpimänä ja aurinkoisena, myös Etelä-Lapissa sää lämpenee. Lämpötila kohoaa etelä- ja keskiosassa monin paikoin 25 asteeseen tai sen yläpuolelle. Etelässä voi tulla päivän tai illan aikana jokunen sadekuuro. Pohjois- ja Keski-Lapissa sataa ajoittain vettä.

