Lapin Kansan Kokkonen A-studiossa: Keskustasta voi tulla "uusi rkp"

Keskustan tilanne ei tällä hetkellä näytä siltä, että se palaisi pääministeripuolueeksi lähiaikoina, arvioi Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen.

Sen sijaan keskustasta saattaa Kokkosen mukaan tulevaisuudessa tulla “uusi rkp”.

– [Eli puolue] joka on sitten tulevaisuudessa apupuolueena missä hyvänsä hallituksessa ja kunhan saa tiettyjä asioita läpi - vaikka turveasioita - niin kuin rkp tunnetusti on ollut puolue, että sille kelpaa mikä tahansa hallitusohjelma, kunhan siinä on muutamat asiat mitkä on heille kielipoliittisesti tärkeitä, Kokkonen sanoi keskiviikon A-studiossa.

Suomen puolueita ja politiikan tilannetta arvioivat Kokkosen lisäksi päätoimittajat Markku Mantila Ilkka-Pohjalaisesta ja Erja Yläjärvi Hufvudstadsbladetista.

Päätoimittaja Yläjärven mielestä keskustan strategia näyttää hämmentävältä, sillä siihen on hänen mukaansa valittu turpeen ja ympäristökysymysten kaltaisia kantoja, jotka eivät tulevaisuudessa välttämättä uusia äänestäjiä juuri tuo.

– Jos miettii vaikka turpeen saamaa huomiota, varmasti tietyillä alueilla heidän kannattajakunnassaan se on tärkeä. Mutta saavatko he 12-13 prosentin kannatuksen yli kahdenkymmenen prosentin, jonnekin takavuosien tasolle, tällaisilla asioilla, niin tuskinpa, Yläjärvi sanoi.

Uutinen päivittyy.

Koko keskiviikon A-studio on katsottavissa Yle Areenasta.