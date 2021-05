Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa kuollut mahdollisesti jo yli 70 ihmistä – Väkivaltaa näyttää puhkeavan yhteisöissä, joissa juutalaiset ja arabit asuvat rinnakkain

Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa kerrotaan kuolleen kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi satoja on loukkaantunut.

Israelin armeija on tehnyt Gazan kaistalle ilmaiskuja maanantaista lähtien. Palestiinalaisjärjestöt, muun muassa äärijärjestö Hamas, ovat puolestaan ampuneet satoja raketteja Gazasta.

AFP:n mukaan Israelin armeija kertoo Gazasta ammutun viimepäivinä noin 1 500 rakettia.

Uutistoimisto AFP kertoo yli 70 ihmisen saaneen surmansa, kun taas israelilaislehti Haaretzin mukaan kuolleita olisi Israelin puolella kuusi ja Gazassa yli 50.

AFP:n mukaan palestiinalaisia on kuollut maanantain jälkeen ainakin 65, joista 16 on ollut lapsia. Israelin puolelta uutistoimisto kertoo kuolleen seitsemän ihmistä.

Israelin ilmaiskujen ja Gazasta ammuttujen raketti-iskujen lisäksi kuolonuhreja on tullut ainakin palestiinalaisten ja Israelin sotilaiden yhteenotoissa Länsirannalla. Pelkästään keskiviikkona näissä yhteenotoissa kuoli kolme ihmistä.

Hamasin raketti-iskut laajentuneet Israelin pohjoisosaan

Ilmaiskussa kuoli Hamasin korkea-arvoinen komentaja

Israelin ilmaiskuissa on kuollut useita Hamasin korkea-arvoisia sotilashenkilöitä. Asiasta kertovat muun muassa qatarilaismedia al-Jazeera ja Voice of America -radioasema.

Hamas on vahvistanut Gazan kaupungin sotatoimista vastaavan komentajansa Bassem Issan ja muiden korkea-arvoisten sotilashenkilöidensä kuolleen Israelin ilmaiskuissa.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Gazan kaupungin prikaatin komentajan lisäksi keskiviikon ilmaiskuissa on kuollut 15 Hamas-järjestön jäsentä.

Uutiskanava Sky Newsin mukaan Bassem Issa on korkea-arvoisin Hamasin jäsen, joka on tapettu sitten seitsemän vuotta sitten käydyn sodan.

Israelin sisäisestä turvallisuudesta vastaava virasto kertoi Voice of American mukaan keskiviikkona, että kuolleiden joukossa olisi ollut myös muun muassa Hamasin johtava insinööri sekä kybersodankäynnistä ja rakettien kehittämisestä vastaavat johtajat.

Hamas-komentajan kuolemasta kertoi Suomessa aiemmin Iltalehti.

Alueella voitu syyllistyä vakaviin kansainvälisiin rikoksiin

Kansainvälisestä yhteisöstä on vaadittu, että osapuolet lopettavat väkivaltaisuudet. Taisteluiden lopettamista on vaatinut muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. EU on vaatinut tilanteen liennyttämistä, ja samoin on tehnyt myös Britannian pääministeri Boris Johnson.

Suomi tuomitsi keskiviikkona ulkoministeriön lausunnossa viime päivinä siviileihin kohdistuneen väkivallan Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Lausunnon mukaan Israelilla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta, mutta samalla on kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojeltava siviilejä.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjä Fatou Bensouda ilmaisi Twitterissä huolensa siitä, että väkivaltaisuuksien aikana on saatettu syyllistyä tuomioistuimen perustamissopimuksessa mainittuihin rikoksiin. Erikoistuomioistuimen tehtävänä on ollut käsitellä kansanmurhaan, sotarikoksiin ja ihmisyyden vastaisiin rikoksiin liittyviä tapauksia.

ICC päätti aiemmin keväällä, että sillä on toimivaltaa myös Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Tämä mahdollistaa sen, että oikeusistuimen syyttäjä voi avata tarvittaessa tutkinnan sotarikoksiin liittyen. Palestiina on tuomioistuimen jäsen, mutta Israel ei.

Väkivalta läikähtelee paikallisyhteisöissä

Brittilehti Guardian kertoo väkivallan läikähdelleen myös niissä yhteisöissä, joiden asukkaiden joukossa on sekä arabeja että juutalaisia. Näin on käynyt muun muassa Israelissa Tel Avivin esikaupunkialueella sijaitsevassa Bat Yamin kaupungissa, jossa väkivallanteko tallentui suoraan televisiokuvaan.

Bat Yamissa joukko äärioikeiston edustajia oli repinyt arabiksi olettamansa miehen autostaan ja hakannut häntä kunnes mies makasi maassa verisenä ja liikkumattomana. Telavivilaisen sairaalan mukaan uhri on vakavasti loukkaantunut, mutta hänen tilansa on vakaa.

Väkijoukossa olleet oikeuttivat toimiaan väittämällä miehen olleen arabi, joka oli yrittänyt ajaa autollaan päin äärioikeistonationalisteja. Videokuvassa auto näyttää kuitenkin pyrkineen välttämään mielenosoitusta.

Netanjahu: Ette voi ottaa lakia omiin käsiinne

Keskiviikkona Lodin kaupungin pormestari varoitti "sisällissodan" puhkeamisesta arabien otettua yhteen poliisin kanssa. Lodissa on noin 77 000 asukasta, joista 47 000 on juutalaisia ja 23 000 arabeja.

Lodissa kuoli aiemmin tällä viikolla paikalliseen arabiväestöön kuulunut mies. Uutiskanava CNN:n mukaan 25-vuotiaan Israelin arabin ampui 34-vuotias juutalaisasukas. Tämän mukaan ampuminen oli vastaus häntä kohti heitettyihin kiviin.

Kaupungissa on osoitettu tämän jälkeen mieltä ja poliisi syyttää Lodin arabiväestöä laajamittaisesta mellakoinnista. Netanjahu julisti Lodiin keskiviikkona hätätilan.

Pääministeri on vaatinut yleisellä tasolla sekä juutalaisia että arabeja lopettamaan toisiaan vastaan hyökkäämisen, kertoo Guardian.

– Minulle on yhdentekevää kiehuuko verenne. Ette voi ottaa lakia omiin käsiinne, hän sanoi.

