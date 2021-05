Israelin ja palestiinalaisten konflikti kiihtyy edelleen – Hamasin raketti-iskut ja Israelin ilmaiskut jatkuvat, Israelin lentoliikenne häiriytyi

Gazassa on kuollut ainakin 83 ihmistä, kertoo palestiinalaisalueen terveysministeriö. Israelissa iskut Gazasta ovat vaatineet seitsemän kuolonuhria. Israelin kaupungeissa on ollut väkivaltaisia arabien ja juutalaisten yhteenottoja.

Israelin ja Gazan konflikti ei näytä merkkejä laantumisesta. Palestiinalaisten islamistinen Hamas-järjestö on jatkanut raketti-iskuja Israeliin, ja Israel on tehnyt ilmaiskuja tiiviisti asutetulle Gazan kaistalle.

Hamas laukaisi noin sadan raketin yhteislaukauksen eteläiseen ja keskiseen Israeliin. Israelin media kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Hamas on lähettänyt räjähteillä varustettuja lennokkeja Israeliin. Israelin armeija kertoo ampuneensa lennokit alas, The Times of Israel kirjoittaa. Myös Israelin panssarivaunut ovat tulittaneet Gazaa, kertoo AFP.

Israelin sotilaskoneet iskivät kuusikerroksiseen kerrostaloon Gazassa. Israelin mukaan rakennus kuului Hamasille. Israelin ilmaiskut ovat tuhonneet Gazassa kolme kerrostaloa, joissa oli Israelin mukaan Hamasin tiloja.

Yhteenotot ovat pahimmat sitten vuoden 2014 sodan. Israel on jo alkanut lähettää tuhansia sotilaita Gazan rajalle ja varautuu mahdolliseen maahyökkäykseen Gazaan.

Armeija esittele hyökkäyssuunnitelmat hallitukselle tänään torstaina. Israelin armeija kertoo kutsuneensa 7 000 reserviläistä aseisiin ja kaikkien taisteluyksiköiden lomat on jäädytetty.

– Olemme valmiita ja jatkamme valmistautumista erilaisiin skenaarioihin, Israelin armeijan edustaja Jonathan Conricus sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hänen mukaansa maahyökkäys on yksi skenaario.

Kuolonuhrien määrä kasvaa – siviilit kärsivät

Gazan terveysministeriö kertoo, että 83 palestiinalaista on kuollut ilmaiskuissa mukaan lukien 17 lasta ja seitsemän naista. Yli 480 ihmistä on haavoittunut.

Aseellinen Islamilainen jihad -järjestö sanoo, että seitsemän sen jäsentä on kuollut iskuissa. Gazaa hallitseva islamistinen Hamas sanoo, että yksi sen korkea-arvoista komentajista ja useita muita järjestön jäseniä on kuollut.

Israel sanoo, että iskuissa on kuollut enemmän palestiinalaisjärjestöjen taistelijoita kuin ne myöntävät.

Israelissa konflikti on vaatinut seitsemän kuolonuhria., joiden joukossa on 6-vuotias lapsi.

Israelin armeijan mukaan Hamas on laukaissut 1 600 rakettia Gazasta Israeliin. Israel kertoo, että sen ilmatorjuntajärjestelmä, joka tunnetaan nimellä Rautakupoli, on torjunut 90 prosenttia raketeista. Israel kertoo tehneensä Gazaan yli 600 ilmaiskua.

Lasse Isokangas / Yle

Hamas vaikeuttaa lentoliikennettä Israeliin

Hamas kertoo ampuneensa suuren raketin kohti Ramonin lentokenttää lähellä Eilatin kaupunkia.

Israel on ohjannut matkustajalentoliikennettä Tel Avivin Ben Gurionin lentokentältä Ramoniin Hamasin tekemien raketti-iskujen vuoksi.

Israelin lentokenttäviranomaiset sanoivat, että kentälle ei ole osunut rakettia ja kenttä toimii normaalisti. Israelilainen Haaretz-lehti kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) kentän keskeyttäneen toimintansa lyhyeksi aikaa.

Hamasin edustaja ilmoitti, että kenttää kohti oli laukaistu 250 kilon painoinen raketti. Hamas vaati kaikkia kansainvälisiä lentoyhtiöitä lopettamaan lentonsa Israelin lentokentille.

Lentoyhtiöt ovat jo peruneet lentoja Israeliin kärjistyneen tilanteen takia.

Yhdysvaltalaisten United Airlinesin ja American Airlinesin edustajat kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että lennot Yhdysvalloista Israeliin on peruttu toukokuun 15. päivään saakka. Eurooppalaiset yhtiöt British Airways, Virgin Atlantic ja Lufthansa ovat myös peruneet lentoja Tel Aviviin.

Muslimien juhla Id al-Fitr ilmaiskujen keskellä

Taistelut kärjistyessä muslimit viettävät Id al-Fitr-juhlaa ramadan-paastokuukauden päättymiseksi.. Yleensä perheet Gazassa pukeutuisivat parhaimpiinsa ja kokoontuisivat suuriin juhliin ulkoilmaan.

Nyt Gazaa kontrolloiva Hamas on kehottanut väkeä pitämään Id al-Fitrin rukouksia kotonaaan tai läheisimmässä moskeijassa sen sijaan, että he kokoontuisivat ulkosalle.

Gazassa Hassan Abu Shaaban yritti keventää tunnelmaa jakamalla karkkeja ohikulkijoille rukousten jälkeen, mutta myönsi, että juhlan tuntua ei ole.

– Kaikki on nyt ilmaiskuja, tuhoa ja hävitystä. Jumala auttakoon kaikkia, hän sanoi uutistoimisto AP:lle.

Gazan eteläisessä Khan Younisin kaupungissa tuhannet osallistuivat ilmaiskussa kahden ilmaiskuissa kuolleen lapsen hautajaissaattoon.

– Tämä Id on erilainen. Tämä Id tulee pommituksen, pelon ja kauhun kanssa, 44-vuotias Fahd Ramadan sanoi uutistoimisto Reutersille kiirehtiessään kotiinsa Khan Younisin pakolaisleirissä.

Väkivaltaisuuksia puhkesi juutalaisten ja arabien kesken

Tilanne poikkeaa vuoden 2014 sodasta siinä, että levottomuuksia on nyt myös Israelissa, kun juutalaisten ja arabien väkijoukot ovat lähteneet kaduille mellakoimaan useissa kaupungeissa, muun muassa Lodissa, Acressa ja Haifassa.

Bat Yamin kaupungissa Tel Avivista etelään kymmenet juutalaiset hakkasivat ja potkivat maassa arabina pitämäänsä miestä. Lodin kaupungissa arabien väkijoukko lähti mellakoimaan protestissa ammutun arabimiehen hautajaisten jälkeen.

Kolme ampumisesta epäiltyä juutalaista on päästetty vapaaksi takuita vastaan. He sanovat toimineensa itsepuolustukseksi. Ammutun miehen isä sanoo, että hänen poikansa oli vain ollut kulkemassa kotiinsa mielenosoituspaikan lähellä, kun hänet ammuttiin.

Lodin pormestari Yair Revivo on puhunut jopa sisällissodasta, ja pääministeri Netanjahu on julistanut kaupunkiin poikkeustilan.

Polteltun synagogan edustalla 34-vuotias Yoel Frankenburg oli raivoissaan.

– Arabit yrittävät tappaa meidät! Ja miksi he haluavat tappaa meidät, minulla ei ole käsitystä! hän sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hän kertoi, että useat juutalaiset perheet olivat ottaneet aseet, koska poliisi ei tee mitään.

– Olen elänyt täällä 12 vuotta ja suurimman osan aikaan olen ollut hyvä naapuri. He hyökkäsivät minua vastaan, heittivät kiviä... Olen joutunut lähettämään lapseni kaupungista.

Pitkä luisu kohti sotatilaa

Konfliktia edelsi tilanteen pitkä tulehtuminen Jerusalemissa, jossa palestiinalaisia suututtivat kaavaillut palestiinalaisperheiden häädöt miehitetyssä Itä-Jerusalemissa sijiatsevasta Sheikh Jarrahin kaupunginosasta ja Israelin poliisien kovat otteet ramadanin aikana.

Tapahtumat kärjistyivät yhteenotoiksi palestiinalaisten ja Israelin turvallisuusjoukkojen kesken viikonloppuna.

Gazan kaistaletta hallitseva islamistinen Hamas sekaantui tilanteeseen maanantaina antamalla uhkavaatimuksen, että Israelin pitää vetää turvallisuusjoukkonsa al-Aqsan moskeijan alueelta. ja Sheikh Jarrahin kaupunginosasta.

Järjestö aloitti suurimittaiset raketti-iskut maanantai-iltana, mihin Israel vastasi voimakkailla ilmaiskuilla ja lisäämällä joukkojaan Gazan kaistaleen tuntumassa.

Tulitaukopyrkimyksistä ei tulosta

Useat ulkovallat ovat vedonneet osapuoliin, jotta nämä välttäisivät tilanteen kiihdyttämistä entisestään.

Egyptin, Qatarin ja YK:n yritykset suostutella osapuolia tulitaukoon eivät ole vielä tuottaneet tulosta. Yhdysvallat lähettää lähettiläänsä Hady Amrin selvittämään tilannetta.

Egytin valtuuskunta tapaa Israelin viranomaisia Tel Avivissa osana pyrkimyksiä välittää tulitauko osapuolten kesken, kertoo uutistoimisto AP.

Sama valtuuskunta tapasi aiemmin Hamasin edustajia Gazan kaistaleella, egyptiläiset tiedusteluviranomaiset kertoivat AP:lle.

Lähteet: AP, AFP, Reuters