Venezuelan johtaja Maduro sanoo olevansa valmis neuvotteluihin opposition kanssa – Oppositiojohtaja väläytti pakotteiden helpottamista

Nicolás Maduro Jean Guaidó Öljyvaroiltaan rikas Venezuela on pitkään ollut syvässä taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ilmaisee olevansa valmis jatkamaan pitkään keskeytyksissä olleita neuvotteluija oppositiojohtaja Jean Guaidón kanssa, maan valtiollinen media kertoo.

Guaidó on esittänyt Yhdysvaltain pakotteiden purkamista vastineena rehellisistä vaaleista.

Venezuelaa on pitkään riivannut syvä taloudellinen ja poliittinen kriisi, ja jo viisi miljoonaa asukasta on lähtenyt maasta.

– Milloin tahansa he haluavat, missä tahansa he haluavat ja miten tahansa he haluavat. olen valmis tapaamaan koko opposition kanssa nähdäkseni, mitä siitä tulee, Maduro sanoi valtiollisessa televisiossa.

Opposition ja sitä tukevien länsimaiden painostuksesta huolimatta Maduro on pitänyt kiinni vallasta ja maan turvallisuuskoneisto on pysynyt hänen takanaan. Kiina, Kuuba ja Iran ovat osaltaan tukeneet Maduron sosialistihallintoa.

Maduro sanoi olevansa valmis Euroopan unionin ja Norjan välittämään tapaamiseen. Neuvottelut katkesivat elokuussa 2019.

– Nyt Guaidó on valmis istumaan alas kanssani. On mahdollista, että imperiumi antoi hänelle määräyksen, Maduro sanoi viitaten Yhdysvaltoihin.

Länsimaat pitävät Guaidóa presidenttinä

Yhdysvallat ja useat muut länsimaat tunnustivat vuonna 2019 parlamentin puheenjohtajana toimineen Guaidón Venezuelan presidentiksi, kun tämä tammikuussa 2019 vetosi perustuslakiin ja ilmoitti ottavansa presidentin tehtävät hoitaakseen.

Venezuelan parlamentissa oli tuossa vaiheessa opposition enemmistö.

Taustalla olivat vuoden 2018 kiistellyt presidentinvaalit. Opposition mukaan Maduron voitto perustui vaalivilppiin.

Viime joulukuussa suurin osa Venezuelan oppositiosta boikotoi parlamenttivaaleja, koska katsoiolevan epärehelliset. Tämä mahdollisti Maduron puolueen vaalivoiton.

YK:n nimittämä tutkijaryhmä syytti viime syyskuussa (siirryt toiseen palveluun) Venezuelan hallinnon syyllistyneen ihmisyyden vastaisiin rikoksiin: laittomiin teloituksiin, pakotettuihin katoamisiin, mielivaltaisiin pidätyksiin ja kidutukseen sitten vuoden 2014.

Guaidó esitti pakotteiden purkamista osana mahdollista sopua

Norja auttoi järjestämään Maduron ja Guaidón edustajien neuvottelut Oslossa ja Barbadoksella toukokuusta elokuuhun 2019.

Hallitus vetäytyi neuvotteluista vastalauseena sille, että Yhdysvallat tiukensi pakotteita Venezuelan elintärkeää öljysektoria vastaan.

Tiistaina Guaidó esitti, että Yhdysvaltain Venezuelalle asettamia pakotteita voitaisiin purkaa asteittain ja ehdollisesti osana suunnitelmaa taivutella Venezuelan hallitus sopimukseen opposition kanssa.

Hän esitti, että sopimukseen sisältyisi muun muassa aikataulu vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien pitämiseksi ja poliittisten vankien vapauttaminen.

Opposition edustajan mukaan Norja on auttanut järjestämään yhteyksiä Venezuelan hallinnon ja opposition kesken.

Tänä vuonna Venezuelassa on määrä valita vaaleilla maan kuvernöörit. Ei ole tietoa, osallistuuko oppositio niihin.

Lähteet: AFP, Reuters