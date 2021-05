Ukrainalainen oikeus määräsi vaikutusvaltaisen Venäjä-mielisen poliitikon ja liikemiehen kotiarestiin

Irina Yakovle​va / All Over Press

Viktor Medvedtšukilla on läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Venäläismielistä oppositiopuoluetta johtavaa Medvedtšukia syytetään maanpetoksesta.

Ukrainassa tuomioistuin on määrännyt vaikutusvaltaisen oppositiopoliitikon ja suurliikemiehen Viktor Medvedtšukin kotiarestiin sen jälkeen, kun syyttäjät aloittivat hänestä maanpetostutkinnan.

Medvedtšukin syytetään vehkeilleen Venäjän kanssa luonnonvarojen varastamiseksi Venäjän miehittämältä Krimin niemimaalta, luovuttaneen luottamuksellista tietoa ja suunnitelleen vaikutusverkoston luomista Ukrainan valtiovaltaa vastaan.

Syytteessä on myös Medvedtšukin puolueen kansanedustaja Taras Kozak. Tiistaina Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU teki kotietsinnän Medvedtšukin asunnossa Kiovassa ja tämän puolueen toimistossa.

Medvedtšukilla on läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hän on kertonut, että Putin on hänen tyttärensä kummisetä.

Medvedtšukia pidetään Venäjän tärkeimpänä liittolaisena Ukrainassaa. Hän johtaa Opposition ohjelma – Elämän puolesta -puoluetta.

Medvedtšuk sanoi, että syytökset ovat tekaistuja ja hän pohtii asianajajiensa kanssa seuraavia askelia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo aiemmin koventanut otteitaan Venäjä-mielisenä pidettyä Medvedtšukia vastaan. Medvedtšuk asetettiin pakotelistalle, ja viranomaiset sulkivat kolme televisiokanavaa, joiden uskotaan olleen Medvedtšukiin kontrollissa Kozakin kautta.

Zelenskyi on pyrkinyt vahvistamaan sisäpoliittisia asemiaan osoittamalla tiukkuutta Venäjän suuntaan.

Medvedtšukin vastaisten toimien on epäilty olleen yksi taustasyy Venäjän äskettäiseen sotilaalliseen voimannäyttöön, kun se yhtäkkiä ja näyttävästi toi lisäjoukkoja Ukrainan rajan tuntumaan ja Ukrainalta miehittämälleen Krimin niemimaalle.

Venäjä on sittemmin vetänyt joukkojaan takaisin, mutta se jätti merkittävän määrän näiden joukkojen sotilaskalustoa Ukrainan rajan läheisyyteen.

Itä-Ukrainan sotaa ei ole saatu ratkaistua, ja alkuvuonna Venäjän tukemien separatistialueiden ja Ukrainan joukkojen välisellä kontaktilinjalla on tapahtunut jälleen paljon tulitaukorikkomuksia.

Lähteet: Reuters