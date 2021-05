Kuntiin palkataan nyt ilmasto-osaajia – Tukholmasta Vaasaan tullut Mika Hakosalo: "Tarvitaan ilmastotekoja, jotka lisäävät asukkaiden hyvinvointia"

Mika Hakosalo on opiskellut ympäristönsuojelua ja kauppatieteitä. Hän tekee väitöskirjaa Vaasan yliopistossa.

Kuntaliitossa arvioidaan, että kuntien ilmasto-osaamisessa on otettu parin vuoden aikana reippaita askeleita eteenpäin. Suurimpiin kaupunkeihin on jo palkattu vakituisia ilmastoasiantuntijoita.

Vaasan kaupungin ilmastoasiantuntija Mika Hakosalo uskoo, että kaupunkilaiset saadaan mukaan ilmastotyöhön, kun heille tarjoillaan sopivasti porkkanoita.

– Ihmiset ovat valmiita vähentämään ilmastopäästöjä, kun vaihtoehtoiset toimintatavat ovat muutenkin järkeviä.

Hakosalo sanoo, että hänelle ykkösasia on kaupunkilaisten hyvinvointi.

– Tarvitaan ilmastotekoja, jotka lisäävät asukkaiden hyvinvointia.

Hakosalo aloitti Vaasan kaupungin ilmastoasiantuntijana tammikuussa. Hän on koordinaattori kaupungin eri toimintojen, ohjelmien ja tavoitteiden välillä.

– Tehtäväni on pohtia, miten ilmastoasiat ja energiakysymykset otetaan huomioon ja viedään käytännön tekemiseen esimerkiksi kaupungin omistamissa kiinteistöissä, Hakosalo toteaa.

Asukkaat mukaan ilmastotyöhön

Yksi keskeinen tehtävä on kaupunkilaisten osallistaminen. Ihminen itse tekee esimerkiksi päätöksen, hyppääkö auton rattiin vai polkaiseeko liikkeelle pyörällä.

Hakosalo työskenteli ennen Vaasaan tuloaan kahdeksan vuotta Tukholmassa, jossa hän oli mukana monissa energia- ja ilmastohankkeissa ja myös digitalisaatioon ja älykkääseen liikenteeseen liittyvissä kehittämisprojekteissa.

Aikaisemmassa ilmastotyössään hän on törmännyt muutosvastarintaan, mutta nähnyt myös miten se murtuu.

– Uusia toimintatapoja kohtaan voi olla kauhea vastustus, mutta kun ihmiset pääsevät käytännössä kokeilemaan, he toteavat, että tämähän onkin upea juttu.

Hakosalon suunnitelmissa on tuoda Vaasaan esimerkiksi joukkoliikenteen kokeiluja, joiden avulla saataisiin autoilua vähemmäksi. Vaasa on autoistunut kaupunki, ja kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi joukkoliikenteen käyttöastetta on nostettava.

Hakosalo luottaa kaupunkilaisten osallistumiseen. Hän on havainnut myös asenteiden muuttuneen, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tulleet näkyviksi.

– Paljon vähemmän on nyt kyseenalaistamista kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

Ilmasto-osaajia halutaan kuntiin

Mika Hakosalon tehtävä on Vaasan kaupungin organisaatiossa kokonaan uusi. Kaupungeissa ja kunnissa on herätty ilmastotyön merkitykseen ja ilmasto-osaajia rekrytoidaan nyt kuntasektorille.

– Tämä on suunta, toteaa ilmastoasiantuntija Pauliina Jalonen Kuntaliitosta.

Esimerkiksi viimeisen kahden viikon aikana ilmastokoordinaattoria on etsitty Mikkelin seudulle, Viitasaaren kaupunkiin, Kirkkonummelle ja Vihtiin.

Yleisempiä ovat vielä projektirahoituksella palkatut määräaikaiset ilmastokoordinaattorit, mutta Jalosen mukaan isoimmissa kaupungeissa on myös jo vakituisia ilmastoasiantuntijoita tai ilmastonmuutoksen sopeutumisen asiantuntijoita. Ensimmäinen ilmastojohtaja on Turussa.

Kunnat ovat alkaneet panostaa myös ilmastoviestintään. Osa-aikaisia ilmastoviestijöitäkin löytyy jo useammasta kaupungista.

– Viestinnän osaamista tarvitaan, kun kunnat tekevät ilmastotyötä yhdessä asukkaiden, alueen yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Pauliina Jalosen mukaan kuntien ilmasto-osaamisessa on otettu parin viime vuoden aikana reippaita askeleita eteenpäin.

Myös Kuntaliitossa ilmasto-osaamisen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Tänä vuonna on käynnistynyt ilmastojohtamisen valmennus (siirryt toiseen palveluun), jossa sparrataan kuntien johtoryhmiä ilmastoasioissa.

Tavoitteena hiilineutraali kaupunki

Vaasan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029, mutta ilmastoasiantuntija Mika Hakosalo uskaltaa luvata, että ilmastotyön konkreettisia tuloksia on näkyvissä jo hyvissä ajoin ennen vuosikymmenen vaihtumista.

– Tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja siinä rinnalla myös nopeita tekoja eli ideasta käytäntöön muutamassa kuukaudessa, toteaa Mika Hakosalo.

Miltä Vaasa näyttää viiden vuoden päästä?

– Kaupungin koulukiinteistöissä on sekä sisäilma että energiatehokkuus parantunut ja kaupunki saanut sitä kautta säästöä. Viiden vuoden päästä myös kaukolämpö ja sähkö tuotetaan nykyistä puhtaammin, toteaa Hakosalo.

Hän toivoo, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy viidessä vuodessa ja että vaasalaiset innostuvat pyöräilemään nykyistä enemmän esimerkiksi työsuhdepyörien kannustamina.

Hakosalo nostaa esiin myös Vaasan entisen raviradan alueelle nousevan uuden ja uudentyyppisen kaupunginosan, Ravilaakson. Siitä hän toivoo esimerkkiä hiilineutraalista asumisesta ja elämisestä.

