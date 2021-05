Päijänteen kaivossuunnitelmista tehty viisi valitusta hallinto-oikeuteen – yhtiö pitää malminetsintävarauksen ennallaan

Päijänteen rannoille tehty malminetsintävaraus on edennyt hallinto-oikeuden pöydälle.

Varauksesta tehdyissä valituksissa nostetaan esiin useita ongelmakohtia, sekä myös yksi muotovirhe. Valittajien mukaan etenkin alueen laajuus on tarpeeton.

Valituksen ovat jättäneet Itä-Suomen luonnonsuojeluyhdistys, Kalkkisten seudun kyläyhdistys ja Lusin kalastuskunta, ja lisäksi kaksi yksityishenkilöä.

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys vaatii ensisijaisesti varauspäätöksen kumoamista. Yhdistyksen mukaan Pallagenin edellytykset aloittaa kaivostoiminta alueella eivät ole uskottavia. Toissijainen vaatimus on, että varausaluetta pienennetään.

Heidän mukaansa Pallegen ei myöskään ole aito kaivosyhtiö.

Ote Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta:

"Varauspäätöksen hylkäämiselle on painavat perusteet: Yhtiö ei ole aito kaivosyhtiö, eikä sillä ole henkilökuntaa tai varallisuutta suorittaa varauspäätöksen mukaisia toimia varausalueella. On syytä epäillä, että BritannianBrexitin johdosta yhtiön perustajilla on ollut vain tarkoitus saattaa päätökseen Tertiary Minerals PLC ja Element-46 LTD:n välinen miljoonan dollarinliiketoimi. (Kaivosi 55.2 §)."