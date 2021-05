Pekingin laduilla on kuivaa, tuulista ja pölyistä – mutta paikalle ei pääse, ja siksi haastavia oloja treenataan simuloiduissa puitteissa

Maasto- ja ampumahiihdon valmistautumisessa Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisiin on merkittävä haaste: suksia ei ole päästy testaamaan paikallisissa olosuhteissa.

Koronapandemia on toistaiseksi estänyt ulkomaalaisten pääsyn tutustumaan talviolympialaisten ratoihin ja testaamaan varusteita käytännön olosuhteissa. Kisojen järjestäjä on antanut kaikille joukkueille tietoja olosuhteista ja ympäristön tilanteesta.

Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan tutkimus- ja kehitystoiminnanjohtaja Olli Ohtonen painottaa paikan päällä suksen kanssa tehtävien testien merkitystä.

– Suksien testaaminen on tässä se kriittisin asia, koska olosuhteet ovat poikkeukselliset. Kisa-alueillla on kylmää, kuivaa ja tuulista ja ilmassa on hiekkapölyä, joka aiheuttaa lumiolosuhteille erityishaasteita.

Olli Ohtonen seuraa urheilijoiden testejä olympiavalmennuskeskuksessa Vuokatissa. Antti Tauriainen / Yle

Lisäksi ennakkoon on saatu ratojen profiilit, joiden avulla hiihtäjät voivat harjoitella ratoja esimerkiksi hiihtomatolla, jossa voidaan säätää muun muassa nousukulmaa ja heijastaa näkymä edessä olevalle kankaalle.

Lisätietoja on saatu myös muuta kautta.

– Siellä työskentelee suomalaisia, myös kisaorganisaatiossa. Heiltä on saatu kuvia, videoita sekä tietoja vallitsevista olosuhteista, Ohtonen sanoo.

Pyeongchangin ja Sotšin olympialaisia varten oli käytössä samanlaiset tiedot olosuhteista, mutta paikan päällä tehtävää testimäärää ei ole Kiinan Pekingiä varten käytettävissä.

Ohtonen kertoo, että kisa-alueella on käyty viimeksi kaksi ja puoli vuotta sitten, joten jonkinlainen käsitys ympäristöstä on, mutta tuolloin rakentaminen oli vielä kesken.

– Näyttää kuitenkin siltä, että järjestäjät ovat avanneet vuoden lopulle testaussession, ja silloin pitää olla paikalla hyvällä miehityksellä.

Jutun pääkuvaa klikkaamalla voit katsoa, millaisissa puitteissa talviolympialaisiin nyt valmistaudutaan. Ohtonen kertoo videolla myös, miksi Pekingiin olisi niin tärkeää päästä testaamaan suksia.

