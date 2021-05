Käyttääkö Hamas ihmiskilpiä, kuten Israel väittää? Yle listasi neljä kysymystä ja vastausta palestiinalaissiviilien tilanteesta Gazassa

Israel on syyttänyt palestiinalaisten äärijärjestöä Hamasia siviilien asettamisesta Gazassa sotatoimien keskelle. Aiempien riippumattomien arvioiden mukaan on vaikea sanoa, pakotetaanko palestiinalaissiviilejä ihmiskilviksi vai jääkö osa pommitusten keskelle olosuhteiden pakosta.

Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa sotatoimet ovat painottuneet äärijärjestö Hamasin hallitsemalle Gazan kaistalle. Hamas on ampunut kuluneen viikon aikana toista tuhatta rakettia Israeliin. Israel puolestaan on tehnyt Gazaan satoja ilmaiskuja.

Siviileille tilanne on kauhistuttava. Tampereen seutua pienemmällä alueella asuu tiheästi noin kaksi miljoonaa ihmistä, eikä Gazan kaupungissa ole pommisuojia eikä ilmahälytyssireenejä. Ilmaiskuissa onkin kuollut palestiinalaisterveysviranomaisten mukaan yli 40 siviiliä, myös lapsia.

Gazassa ei ole pommisuojia, joten osa perheistä on paennut kouluihin Israelin pommituksilta. STELLA Pictures / ddp

1. Mitä Israel sanoo siviiliuhreista?

Israel sanoo erottelevansa siviilikohteet terroristikohteista ja syyttää Hamasia siviiliuhreista. Israelin mukaan Hamas käyttää siviilejä ihmiskilpinä.

Edellisen, vuoden 2014 Gazan sodan aikana Israel kirjelmöi asiasta YK:n turvallisuusneuvostolle (siirryt toiseen palveluun) ja väitti Hamasin tarkoituksellisesti upottavan sotilastoimiaan asutusalueille selvänä tarkoituksena käyttää omaa kansaansa, myös naisia ja lapsia, suojakilpenä.

Israelin mukaan ihmiskilpien käyttö on Hamasin toimintaperiaate joka kerta sen ryhtyessä Israelin vastaisiin toimiin.

Israel väittää myös sotilaidensa löytäneen Gazasta viime sodassa Hamasin kaupunkisodankäynnin manuaalin (siirryt toiseen palveluun). Israelin mukaan siinä ihmiskilpien käyttöä perusteltiin muun muassa sillä, että siviilien läsnäolo vaikeuttaa vastapuolen etenemistä.

Israelin mukaan Hamas on myös toistuvasti kehottanut Gazan asukkaita jättämään huomioimatta Israelin armeijan varoitukset tulevasta iskusta. Israelin asevoimat sanoo varoittavansa siviilejä tulevasta iskusta soittamalla varoituspuheluja tai iskevänsä ensin räjähteettömillä varoitusohjuksilla.

Hamas on ampunut Gazasta yli tuhat rakettia kuluneen viikon aikana. Israel on kostanut rakettitulen ilmaiskuin. Mohammed Saber / EPA

2. Miten Hamas on suhtautunut Gazan siviilien hätään?

Hamasille siviiliuhrit näyttävät olevan väistämätön osa taistoa. Hamasin tiedottaja (siirryt toiseen palveluun)Sami Abu Zuhri kehotti edellisen Gazan sodan aikana vuonna 2014 ”kunniallisia, pyhää sota rakastavia ihmisiä puolustautumaan verellään” (siirryt toiseen palveluun). Al Aqsa -kanavalle antamassaan lausunnossa Hamasin Abu Zuhri sanoi myös, että tämä on osoittautunut tehokkaaksi toimeksi miehitystä vastaan.

Tuoreimmista väkivaltaisuuksista ja niiden seurauksista Hamas syyttää Israelia. Hamasin johtaja (siirryt toiseen palveluun) Ismail Haniya sanoi alkuviikosta televisiopuheessaan (siirryt toiseen palveluun), että Israelin miehitys sytytti Jerusalemin tuleen ja nyt liekit ovat saavuttaneet Gazan. Haniyan mukaan se mitä nyt tapahtuu, on kunniaksi heidän kansalleen.

Palestiinalaisten riveistä on muistutettu, että Hamas on paljon muutakin kuin sen taistelijat. Järjestöllä on yhteiskunnallista toimintaa, se ylläpitää sairaaloita ja kouluja, kuten Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n (siirryt toiseen palveluun)Hanan Ashrawi CNN:llä muistutti (siirryt toiseen palveluun).

Ashrawin mukaan Israelille iskemisen syyksi riitti viime sodassa, että henkilö kuului Hamasin aktiiveihin, vaikka olisi ollut sen yhteiskunnallisissa palveluissa.

3. Miten uskottava väite ihmiskilpien käytöstä on?

Vuoden 2014 Gazan sodan jälkeen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International yritti selvittää, oliko Hamas syyllistynyt Gazassa ihmiskilpien käyttöön, kuten Israel väitti.

Järjestö toteaa yli 60-sivuisessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun), että Hamasin raketteja ja muita ammuksia säilytettiin siviilikohteissa, kuten tyhjillään olleissa kouluissa. Erään tällaisen koulun vieressä asui Amnestyn mukaan 1 500 pakolaista. Tästä huolimatta järjestön mukaan kyse ei välttämättä ole vielä siviilien käyttämisestä ihmiskilpinä.

Amnestyn mukaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista olisi, jos siviilejä olisi tietoisesti liikuteltu sotilaskohteisiin.

Amnesty ei pystynyt tutkimuksessaan selvittämään, oliko Hamas kieltänyt tiettyjä siviilejä noudattamasta Israelin armeijan varoitusta poistua. Hamasin lausunnot olivat Amnestyn mukaan huolestuttavia, mutta kuitenkin luonteeltaan yleisluontoisia.

Amnesty ei myöskään pystynyt varmistamaan Israelin tuolloisia väitteitä, että Hamas olisi pakottanut siviilejä pysymään tietyillä paikoilla taistelijoidensa suojana.

Järjestö kuitenkin huomauttaa, että vaikka Hamas käyttäisi ihmiskilpiä, se ei vapauttaisi Israelia vastuustaan suojata siviilejä suunnitellessaan ja toteuttaessaan iskujaan.

Palestiinalaispoika istuu Israelin pommittaman kotinsa raunioilla Gazan kaupungissa. Iskuissa on kuollut palestiinalaislähteiden mukaan kymmeniä siviilejä. Mohammed Saber / EPA

4. Mitä kansainvälinen oikeus sanoo ihmiskilvistä?

Kansainvälisissä, sodankäyntiä sääntelevissä Geneven sopimuksissa ihmiskilpien (siirryt toiseen palveluun) käyttö on kielletty ja määritelty sotarikokseksi.

Lisäksi useiden valtioiden kansallisessa lainsäädännössä ja asevoimien toimintaohjeissa ihmiskilpien käyttö kielletään paitsi kansainvälisissä, myös valtioiden sisäisissä konflikteissa.

Geneven sopimuksien perusteella ihmiskilven käytöstä on kyse, jos tarkoituksellisesti yhdistetään sotilas- ja siviilikohde sotilaallisten päämäärien suojaamiseksi.

