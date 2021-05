Katso suorana klo 14.00: Kulttuurin jättitapahtuma Yläkaupungin Yö järjestetään koronasta huolimatta – Jyväskylässä toivotaan, että yleisöä ei tulisi paljon

Tällä viikolla Jyväskylässä terassit ovat olleet täynnä. Ihmisillä on hakkaava jano.

Myös patoutunutta nälkää on havaittavissa – kulttuurin suhteen.

Kohta 30 kertaa järjestetty kaupunkikulttuuritapahtuma Yläkaupungin Yö järjestetään viikonloppuna koronasta huolimatta. Tapahtuma on ollut normaalivuosina kävijämääriltään Keski-Suomen suurin kulttuuritapahtuma.

Kävijöitä tapahtumassa oli ennen koronaa vuosittain 30 000 – 50 000. Festivaalissa on nähty monesti vajaan vuorokauden aikana noin 200 esitystä.

Tänä vuonna ohjelmatarjonta on huomattavasti normaalia suppeampaa ja pääpaino on etätapahtumilla, joita välittää verkossa Yöradio. Mutta myös paikan päällä seurattavia esityksiä löytyy runsaasti. Tapahtumat on jaettu poikkeuksellisesti neljälle päivälle, jotta väki ei pakkaantuisi liiaksi yhteen.

Säät suosivat. Esiintyjät ja kaupunkilaiset ovat täpinöissään. Miten kaikki hoidetaan tänä vuonna tyylikkäästi, iloisesti ja turvallisesti?

Katso suora lähetys Jyväskylän Toivolan vanhalta pihalta klo 14 alkaen.

