Guardian: Laillisesti työnhakuun Britanniaan tulevia EU-kansalaisia lukitaan vastaanottokeskuksiin ja poistetaan maasta

The Guardian lehdellä on tiedossa ainakin toistakymmentä tapausta, jossa Britanniaan tuleva EU-kansalainen on otettu kiinni, vaikka hän on toiminut Britannian sisäministeriön ohjeiden mukaan.