Keski-Pohjanmaa jo lähellä koronan kiihtymisvaihetta – Intian varianttia todettu 6 tapausta, Kokkolan ryppäästä levinnyt 66 tartuntaa

Altistumispaikkoja ja -tilanteita on toukokuun toisen päivän jälkeen listattu lukuisia. Kalle Niskala / Yle

Tällä viikolla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 46 koronatartuntaa, joista kymmenen uutta raportoitiin perjantaina. Tartuntaketju on levinnyt pohjoiseen useisiin kuntiin, muun muassa Kalajoella, Nivalaan ja Ylivieskaan.

Kokkolalaisravintolan vappubrunssilta lähteneestä koronaryppäästä on levinnyt jo 66 tartuntaa Keski-Pohjanmaalla. Tänään uusia tartuntoja tuli ilmi kymmenen.

Yksi jo aiemmin todetuista tartunnoista on varmistunut Intian variantiksi ja tänään Intian varianttia todettiin vielä viisi lisää.

Tämän viikon aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu jo 46 koronatartuntaa.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on kasvanut alueella 85:een sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Karanteenissa on tällä hetkellä 400 ihmistä. Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että kiihtymisvaihe on nyt lähellä.

Ilmaantuvuuden osalta leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät, mutta muiden kriteerien osalta eivät. Noin puolet koronavirustapauksista pystytään edelleen selvittämään, kertovat terveysviranomaiset.

Sairaalahoidon tarve ei ole vielä kasvanut, vaikkakin sen kysyntä on lisääntynyt Kokkolan keskussairaalassa.

Tartunnat levinneet Kokkolasta pohjoiseen

Tilanne paheni äkisti toukokuun alussa ja nyt Kokkolasta liikkeelle lähtenyt tartuntaketju leviää entisestään.

Kokkolassa kaikki kaupungin sadat lukiolaiset sekä ammattioppilaitoksen opiskelijat siirtyvät varotoimena etäopetukseen maanantaista lähtien. Lisäksi tartuntaketju on levinnyt nuorten aikuisten ja nuorten keskuudessa laajalle naapurikuntiin, muun muassa Kannuksen yläkoululle sekä Pohjois-Pohjanmaalle Kalajoelle, Nivalaan, Ylivieskaan ja Sieviin.

Esimerkiksi Nivalassa ammatillinen opetus siirtyy etäopetukseenkampuksella todetun koronavirustartunnan vuoksi

Kokkolan kaupunki vetoaakin nyt nuoriin yhä laajemmalle leviävässä epidemiatilanteessa. Kokkola myös sulkee lisää julkisia tilojaan pahentuneen tautitilanteen takia. Nyt kiinni menevät museot ja kirjastot koko toukokuuksi.

Altistumispaikkoja ja -tilanteita on toukokuun toisen päivän jälkeen listattu lukuisia. Tässä uusimmat mahdolliset altistumispaikat:

maanantai 10.5. klo 8.30 bussimatka Marinkainen - Kokkola

maanantai 10.5. klo 14.45-15.15 H&M alakerta

maanantai 10.5. klo 9.00-15.00 Mom’s Garden

tiistai 11.5. klo 9.00-13.00 Mom’s Garden

tiistai 11.5. klo 13.15 bussimatka Kokkola - Kälviä

Pääset katsomaan kaikki altistumispaikat Soiten koronasivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

