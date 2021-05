Suomalaisetkin voivat nyt ostaa koronan kotitestin marketista – Selvitimme, mitä hyötyä testistä oikeastaan on

Päivittäiskauppaketju Lidl alkoi tänään myydä koronaviruksen kotitestipakkauksia ensimmäisenä kauppana Suomessa. Kokosimme vastauksia kotitestien herättämiin kysymyksiin.

Millainen tuote on kyseessä?

Ensimmäinen Suomessa myytävä koronaviruksen kotitesti on mallia Xiamen Boson Biotechin Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card. Testi on valmistettu Kiinassa. Pakkaus sisältää viisi testisettiä, joissa jokaisessa on nenään työnnettävä näytepuikko, testiin tarvittava uuttoliuos, aineelle varattu uuttoputki sekä näytekalvo, joka näyttää tuloksen.

Testi tapahtuu kaatamalla uuttoliuos uuttoputkeen. Tämän jälkeen näytepuikko työnnetään nenään, sen jälkeen uuttoliuokseen uuttoputkeen. Uuttoputken liuosta tiputetaan tämän jälkeen näytekalvolle, johon tulee raskaustestin tavoin värillisiä viivoja tuloksesta riippuen. Testin tekemisen jälkeen pitää odottaa 15-20 minuuttia, niin tulos ilmestyy näytekalvolle.

Testisetti maksaa 29,99 euroa. Testin voi tehdä oli oireita tai ei, mutta neljän ensimmäisen sairaspäivän aikana viruskuorma erottuu helpoiten. Boson lupaa testille 99 prosentin tarkkuuden.

Mitä testin tuloksella tekee?

Vaikka Bosonin testi toimii pitkälti samoin kuin terveydenhuollon ammattilaisten koronatestaus, kotitesti ei Suomessa ole millään tapaa virallinen testitulos. Jos kotitestistä tulee positiivinen tulos, on syytä soittaa terveydenhuoltoon ja toimia jatko-ohjeiden mukaisesti. Negatiivinen tulos ei sekään kerro sinänsä mitään. Täten testin tuloksen voi ajatella lähinnä neuvoa-antavana.

THL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun) sanotaan: "kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista."

– Esimerkiksi Jos minun pitäisi matkustaa, niin voisin ottaa näitä ulkomaille mukaan, jos en olisi varma pääseekö siellä testiin, miettii Fimean ylitarkastaja Nelli Karhu.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kuvaili Ylen Aamussa kotitestejä "yhdeksi vaihtoehdoksi muiden rinnalle".

Miksi testi ei ole ammattilaisten tekemän väärti?

Koronatesti perustuu kemiaan, ja kotona testatessa moni asia voi mennä pieleen, sekoittaa näytettä ja täten testin tulosta.

– Molekyylien liikettä on äärimmäisen vaikeaa seurata. Esimerkiksi väärät positiiviset tulokset voivat johtua siitä, että testiä tehdessä tapahtuu jokin odottamaton kemiallinen reaktio, vaikkapa jonkin testatun nenässä tai suussa olleen aineen takia, Karhu kertoo.

Lisäksi näytteenottohetkellä testatulla voi olla meneillään koronaviruksen itämisaika, jolloin testi ei välttämättä huomaa virusta. Tällöin negatiivinen tulos voi olla virheellinen.

Lisäksi testin puikko on lyhyempi, eli testiä ei pääse ottamaan niin syvältä kuin terveydenhuollolla käytössä olevilla puikoilla. Kotitestin tekijän turvallisuuden kannalta on kuitenkin parempi, että omaan nenään tungettava näytepuikko ei ole hirveän pitkä.

Miten muualla maailmassa?

Euroopassa esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa kotitestejä on ollut myynnissä jo useampia kuukausia. Lidl Suomen kaupallisen johtajan Mikko Forsströmin mukaan pikatestien menekki on ollut Saksan Lidleissä suurta.

Tulevatko kotitestit yleistymään tulevaisuudessa?

– Uusia koronatestaukseen liittyviä tuotteita yritetään saada markkinoille valtavalla innolla, ja seassa on paljon huonolaatuisia tuotteita,Fimean Nelli karhu kertoo.

THL:n Niina Ikosen mukaan apteekkeihin on tulossa myyntiin kotitestaussetti toukokuun loppuun mennessä.

Antigeenitestien lisäksi markkinoille on tulossa niin kutsuttuja vasta-ainetestejä, joilla henkilö voi itse testata, onko hän mahdollisesti jo sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Voit keskustella aiheesta tämän jutun alla perjantaina 14.5.2021 kello 23 saakka.

Lue lisää:

Koronan kotitesteihin kohdistuu suuria odotuksia – "Kyllä meillä voi olla niiden vuoksi turvallisempi juhannus", sanoo THL:n asiantuntija

Koronan kotitestit tulevat myyntiin myös Suomessa – näyte otetaan vanupuikolla nenästä