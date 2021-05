Tunturitonttien kysyntä on niin kiivasta, että osa tekee kaupat sokkona – rakennustarkastaja: "Lumien sulaessa tulevat katsomaan mitä tuli ostettua"

Rakennusalan ammattilaiset uhkaavat loppua kesken, kun suomalaiset ryhtyivät rakennuttamaan tunturimökkejä. Työtila ja nopea nettiyhteys on nyt yhtä tärkeä kuin suksivarasto.

Tunturikeskusten liepeillä on meneillään poikkeuksellinen rakennusbuumi. Hinku tunturimökin omistajaksi on joillain niin kova, että tontti ostetaan sitä näkemättä.

– Kun lumet nyt alkavat sulaa, he tulevat katsomaan mitä tuli ostettua, kertoo rakennustarkastaja Pentti Möykkynen Kolarista.

Ylläksen kotikunnassa Kolarissa rakennuslupia on jo alkuvuoden aikana myönnetty enemmän kuin koko vuoden 2019 aikana yhteensä. Samaa kertovat rakennustarkastajat Kuusamosta, Kittilästä ja Pelkosenniemeltä: tonttikauppojen ja rakennuslupien määrä on selvässä kasvussa ja kyselyitä tulee jatkuvasti.

Belgiassa asuvat Timo Salonen ja Saila Huurinainen astuivat hekin tontilleen ensi kertaa vasta sitten, kun kaupat oli jo tehty.

– Helmikuussa päätimme että lunastamme tontin ja pääsiäisenä kävimme sitä suksilla katsomassa, Salonen kertoo.

Tonttien kova kysyntä pakotti pikaisiin peliliikkeisiin ja pariskunta teki kaupat Metsähallituksen kanssa verkossa. Salonen ja Huurinainen olivat kyllä aiemmilla lomillaan hiihdelleet lähimaastossa, joten heillä oli kohtuullinen käsitys siitä, mikä Äkäslompolossa odottaa.

– Kyllä tämä odotuksia vastaa. Tontti nousee mäkeen, joten saadaan varmaan sellainen tavoiteltu useampikerroksinen talo tähän rakennettua, Salonen miettii tonttiaan silmäillen.

Tontin kesäasu jää vielä puolimetrisen lumen peittoon. Siihen on kuitenkin nyt kepeillä merkitty tontin rajat.

Ostoryntäys yllätti Pyhällä

Kuusamossa rakennuslupia on myönnetty viime kevään jälkeen 30 prosenttia enemmän kuin edellisellä 12 kuukauden ajanjaksolla. Kasvua on nimenomaan Rukan alueella. Myös Levin kotikunnassa Kittilässä lupamäärät ovat kasvaneet.

Pelkosenniemelläkin tiedetään, kuinka nopeasti tontit nyt liikkuvat. Pyhätunturin kupeessa olevalta alueelta meni neljän vuoden aikana kaupaksi vain yksi tontti, kunnes tänä keväänä tontteja meni parissa kuukaudessa seitsemän eli kaikki mitä alueella oli jäljellä.

Rakennustyömaita on jo käynnissä molemmin puolin Yllästunturia. Joillain tonteilla odotetaan vielä lumien sulamista. Annu Passoja / Yle

Vilkkainta näyttää kuitenkin olevan Ylläksellä, jossa tonttikauppa on kunnan teknisen johtajan Kullervo Laurin mukaan ollut alkuvuonna peräti kolme kertaa normivuotta vilkkaampaa.

Rakennuslupia loma-asunnoille on myönnetty jo yli 40 ja parikymmentä hakemusta on jonossa.

– Nyt ollaan tosi kovissa lukemissa ja alkaa olla painetta, että löytyykö kaikkiin kohteisiin tekijöitä: kirvesmiehiä, maanrakentajia, kaivinkoneurakoitsijoita, Lauri sanoo.

Rakennusammattilaiset ounastelevat, että heidän lisäkseen pulaa voi tulla myös puutavarasta ja ehkä muustakin materiaalista.

Rakennusyrittäjä Seppo Mäkitalon sähköpostiin alkoi joulun aikaan kilahdella tarjouspyyntöjä kiihtyvään tahtiin. Nyt kalenteri on aivan täynnä koko loppuvuoden osalta, on ollut jo viikkojen ajan. Urakoita on sovittu jo ensi kesälle.

Työmaille olisi kiire, mutta paikoille jässähtänyt lumipeite hidastaa aloitusta.

– Paljonhan konemiehet soittelevat, että joko pääsisi tontille. Aikatauluja on joissain tapauksissa vähän venytetty ja jääty katsomaan, josko tuo lumitilanne vähän helpottaisi.

Mäkitalolla on myös niitä työmaita, joissa lumet on kaivettu tontilta pois, jotta on päästy aloittamaan rakennuksen pohjatöitä.

Etätyötila on nyt mökin vakiovaruste

Selvältä näyttää, että rakennushuuman vauhdittaja on pandemia.

Helsinkiläinen Vesa Syrjäkari perheineen oli miettinyt loma-asunnon hankkimista Etelä-Euroopasta, mutta korona-ajan matkustusrajoitukset saivat toisiin ajatuksiin.

– Sinnehän ei olisi voinut lentää ja Ylläs tuntui vaihtoehtona huomattavasti turvallisemmalta.

Ylläs oli Syrjäkareillekin talvilomilta tuttu. Tonttikaupat Äkäslompolosta tehtiin viime syksynä, mikä osoittautui onnekkaaksi.

– Ehdimme tehdä isoimmat hankinnat ennen kuin tämä suurin rakennusbuumi lähti liikkeelle. Esimerkiksi talopaketin toimitusaika pystyttiin vielä sopimaan helposti, mutta tiedän että nyt keväällä se olisi ollut vaikeaa, Syrjäkari sanoo.

Tunturimökki alkaa nimityksenä olla räikeästi alakanttiin, kun puhutaan laskettelukeskuksien liepeille nousevista ympärivuotisista loma-asunnoista. Uusien loma-asuntojen keskikoko on esimerkiksi Kolarissa noussut jo 150 neliöön.

Honkarakenteen huvilaprojekteja Ylläksellä vetävä Tommi Ojala kertoo, että loma-asuntoihin halutaan nyt säännönmukaisesti erilliset työpisteet. Moni siis näkee itsensä naputtamassa tietokonetta hirsihuvilassa.

Se kävi mielessä myös Timo Salosella, vaikka pandemia-aika ei varsinaisesti ratkaissutkaan rakennuspäätöstä.

– Tuttavat joilla on mökkejä täällä, tekivät etätöitä korona-aikana. Ehkä siinä oli pieni vaikutus, että tuohan voisi olla yksi mahdollisuus meillekin jossain vaiheessa, Salonen kertoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella tiistaihin 18.5. kello 23 saakka.

