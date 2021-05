MotoGP:n Kymiringin kisojen peruuntuminen tuo jo toistamiseen miljoonien tappiot yrittäjille: "Osasimme odottaa tätä pelonsekaisin tuntein"

MotoGP:n osakilpailut peruttiin jo toista vuotta putkeen koronaepidemian vuoksi. Peruuntuminen on myös tänä vuonna suuri menetys alueen matkailualan yrittäjille. Kotimaan matkailu kuitenkin voi pelastaa ainakin hieman.

MotoGP-osakilpailujen peruuntumisen odotetaan aiheuttavan miljoonien eurojen menetykset alueen yrittäjille. Suomen MM-osakilpailu oli tarkoitus ajaa heinäkuun 11. päivänä. Osakilpailu peruttiin ensimmäisen kerran viime vuonna.

– Olimme osanneet odottaa tätä pelonsekaisin tuntein, mutta tietysti toivoa pidettiin yllä niin pitkälle kuin mahdollista. Kyllähän tämä valitettavasti ihan ymmärrettävä ratkaisu on tässä tilanteessa, kertoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Viime vuonna hotellit oli varattu täyteen ennen MotoGP-tapahtuman peruuntumista. Kirjavainen on siinä käsityksessä, että tilanne on nyt sama. Hän toivoo, että kesä olisi tapahtuman peruuntumisesta huolimatta matkailualalle hyvä. Viime vuonna matkailtiin kotimaassa paljon, ja samaa on odotettavissa nytkin.

– Matkailu- ja ravintola-alalla kokonaisuudessaan tämä on iso juttu. Toivotaan, että matkailukesä on yhtä hyvä Kymenlaaksossa kuin se oli viime vuonna. Ei se tätä tapahtumaa korvaa, mutta se voi tarjota pienen avun, Kirjavainen kertoo.