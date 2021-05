7000 sotilasta rymyää kohta Lapin metsissä – vuoden suurin sotaharjoitus alkaa

Mukana on noin 350 ruotsalaista sotilasta.

Harjoitus on osa Puolustusvoimien pääsotaharjoitusta. Suurharjoituksen rytinä alkaa Rovajärven ampuma-alueella tykistön ja jalkaväen aseiden kovapanosammunnoilla.

Viikon kuluttua maanantaina alkaa harjoituksen toinen vaihe, taisteluharjoitukset maastossa. Harjoituksia on Rovajärven lisäksi Sodankylän ja Kittilän alueilla. Harjoitus päättyy kesäkuun 2. päivä.

Northern Forest 21 -harjoitus on samalla kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten loppusota. Mukana on 7000 ihmistä, joista reserviläisiä on 2000.

– Harjoituksessa kehitetään Maavoimien tulenkäyttöä ja joukkojen suorituskykyä haastavissa Pohjois-Suomen olosuhteissa. Laaja harjoitus mahdollistaa suurten joukkokokonaisuuksien yhteistoiminnan harjoittelun, kertoo Puolustusvoimien tiedotteessa harjoituksen johtaja, eversti Kari Pietiläinen Maasotakoulusta.

Harjoitukseen osallistuu myös noin 350 ruotsalaista sotilasta. Joukot tulevat Norrbottenin rykmentistä sekä tykistö- ja viestirykmenteistä.

Puolustusvoimien mukaan yhteisharjoittelulla ruotsalaisten joukkojen kanssa kehitetään yhteisoperointikykyä ja yhteisen tilannekuvan ylläpitoa. FISE-yhteistyö ja sen kehittäminen perustuu Suomen ja Ruotsin väliseen puolustusyhteistyön sotilasstrategiseen konseptiin.