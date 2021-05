Kaukolämpöyhtiöt vähentävät turpeenkäyttöä nopeaan tahtiin – Kemin lämmöntuotanto on hiilineutraalia kolmen vuoden kuluttua

Kaukolämmön päästötavoitteita tiukennettiin, kun edistystä tapahtui odotettua nopeammin. Tiekartan uusi tavoite on vähentää kaukolämmön päästöistä 80 prosentilla tällä vuosikymmenellä. Tämä tehdään vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Monilla paikkakunnilla tehdään parhaillaan investointeja kaukolämpöön, jotta polttoaine voidaan vaihtaa turpeesta puuhun. Lämpöyhtiöiden investoinnit leikkaavat päästöjä nopeammin kuin kukaan osasi ennakoida.

Nyt julkaistavan energia-alan tiekarttapäivityksen mukaan kaukolämmön päästöt tulevat putoamaan noin 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2017. Vain alle vuosi sitten valmistuneen tiekartan mukaan vuoden 2030 päästöt arvioitiin tasan kaksi kertaa korkeammiksi.

– Tiekartan vanheneminen tuli meille kyllä täytenä yllätyksenä, kehitys on nyt niin nopeaa, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Tiekartan muutostarpeen taustalla on alan laaja murros, jossa keskeinen tekijä on nopea luopuminen turpeen käytöstä. Turvetta korvataan lisäämällä metsäenergian, ja varsinkin pakkasjaksoilla myös maakaasun käyttöä.

Tärkein taustavaikuttaja on kuluneen vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi kohonnut turpeen päästöoikeuden hinta.

Energiateollisuus oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa hankkeessa, jossa 11 eri toimialaa teki rinnakkain omat vähähiilisyystiekarttansa. Työ valmistui vuoden 2020 kesäkuussa.

Metsä-Groupin sellutehtaan sivutuotteena syntyy muun muassa puuhaketta, jota voitaisiin hyvin käyttää polttoaineena Kemin molemmissa lämpölaitoksissa.

Kemissä hiilidioksidipäästöt nollaan muutamassa vuodessa

Kaukolämmitystä on 174 kunnassa, monissa on useampia kaukolämpöverkkoja. Kaukolämpöverkkojen pituus on 15 430 kilometriä ja lämpöä verkkoihin tuotetaan noin 100 voimalaitoksessa.

Esimerkiksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n uusi biolämpölaitos vähentää yhtiön kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä nopeaan tahtiin.

Yhtiö rakennuttaa parhaillaan uutta biolämpölaitosta, jossa poltetaan vain puuta. Hiilidioksidipäästöt lähes puolittuvat, kun laitos otetaan käyttöön vielä tänä vuonna.

Vuonna 2024 kaupungin kaukolämmön tuotannosta tulee kokonaan hiilineutraalia, kun vanha turvekattila muutetaan niin, että siinäkin voidaan polttaa puuta.

– Vanhempi kattila on aikanaan rakennettu turvekattilaksi. Olemme tehneet siihen jo ensimmäiset muutokset, jotta siinä voidaan vähentää turpeen käyttöä ja lisätä puun käyttöä, kertoo Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari.

Tänä kesänä kattilaan tehdään lisää muutoksia, jotka mahdollistavat puun käytön lisäämisen.

Kemin kaupungin kaukolämpöverkko on hyvässä kunnossa ja vuotuiset keskeytysajat ovat lyhyitä, tulevaisuus näyttää kaukolämmön osalta hyvältä.

Kemin Energia ja Vesi on polttanut turvetta enimmillään reilut 120 GWh vuodessa. Määrä on laskenut siitä niin, että turvetta kului viime vuonna vähän yli puolet tuosta määrästä.

Puun käyttö on vastaavasti noussut vuosittain. Viime vuonna sitä käytettiin saman verran kuin turvetta.

