Kansanedustajan mielestä vihapuhelakeja pitäisi kiristää, politiikan tutkija jyrkästi eri mieltä – "Kaikkia keskusteluja ei tarvitse lukea"

Kansanedustaja Iiris Suomelan (vihr.) mukaan vihapuhelaissa on porsaanreikiä, joiden takia poliisi ei voi aina puuttua uhkaaviin viesteihin. Poliittisen historian tutkijan Markku Jokisipilän mielestä nykyinen laki on riittävä ja sen kiristäminen uhkaisi sananvapautta.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela oli mukana tekemässä hallitukselle välikysymystä vihapuheen torjumisesta nykyistä tehokkaammin. Hallitusohjelmassa on kirjaus asiaan liittyen, ja myös EU-komissio on hoputtanut Suomea järeämpiin toimiin.

Suomela sanoo Marja Sannikan haastattelussa, että laissa on merkittävä ongelma laittoman uhkauksen kohdalla: rikosilmoituksen etenemiseen voi vaikuttaa se, miten uhkaus on muotoiltu.

– Tämän porsaanreiän ovat selkeästi vihapuheen harjoittajat löytäneet. He eivät sano, että minä tulen tänä ja tänä päivänä, vaan he sanovat sen epämääräisemmin. He sanovat, että joku muu tulee.

Kohteelle uhkaus on Suomelan mukaan yhtä pelottava ja vaientaa tehokkaasti.

"Riskit sananvapaudelle ilmiselvät"

Suomela kannattaa vihapuhelakien kiristämistä vahvasti, mutta Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä on täysin toista mieltä.

Jokisipilän mielestä nykyinen rikoslaki on riittävä ja antaa mahdollisuuden puuttua laittomiin uhkauksiin, kunnianloukkauksiin, syrjintään ja vainoon.

– Se on aika kattava välineistö, mikä nyt jo on tarjolla. Sen laajentamisen riskit sananvapaudelle ovat ilmiselvät.

Jokisipilää huolettaa erityisesti se, jos julkisesta keskustelusta halutaan ikään kuin siivota pois osa puheenvuoroista poliittisista syistä.

– Mielestäni demokraattisessa, moniarvoisessa yhteisössä ei pitäisi tuolle linjalle lähteä. Pitäisi oppia erottamaan lainvastainen puhe ja sellainen puhe, joka eroaa omista arvoista ja saattaa tuntua omissa korvissa loukkaavaltakin.

Jokisipilä neuvookin, että kaikkia keskusteluja ei kannata käydä lukemassa esimerkiksi Twitterissä.

Iiris Suomela puolestaan pelkää, että verkkohäirinnän myötä useat naiset ja vähemmistöjen edustajat jättävät osallistumasta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Kyllä sekin on uhka sananvapaudelle.

Katso alla olevasta Marja Sannikan jaksosta Markku Jokisipilän ja Iiris Suomelan haastattelut kokonaan. Haastateltavana on myös aivotutkija Katri Saarikivi, joka kertoo miten vihaan voisi vastata empatialla. Jakson voi katsoa Yle TV1:llä perjantaina 14.5.2021 klo 20.