Herätys: Elpymispaketin käsittely jatkui aamuneljään, Maahanmuuttovirasto ruuhkautunut, taistelut Gazassa jatkuvat

Elpymispaketista keskusteltiin aamuneljään – PS:n Tynkkysen puheenvuoro kesti yli 8 tuntia

EU:n elpymispaketin käsittely jatkui perjantaina eduskunnassa neljättä päivää ja päättyi vasta aamuneljältä lauantain puolella. Pisimmän puheenvuoron piti Sebastian Tynkkynen (ps.), jonka puheenvuoro kesti yli kahdeksan tuntia.

Perjantaina varapuhemies Tarja Filatov (sd.) pyörsi aiemman päätöksensä siitä, ettei toista pöydällepanoa voisi tehdä. Perussuomalaisten esittämä pöytääminen äänestettiin perjantaina nurin ja elpymispaketin käsittely jatkui.

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18.5.

Elena Fedotova odottaa yhä oleskelulupaa – Migrin jonot kasvavat hälyttävästi

Perhesuhteiden perusteella oleskelulupaa Suomesta hakeva ei saa tehdä töitä ennen kuin myönteinen päätös on annettu. Henrietta Hassinen / Yle

Venäläinen Elena Fedotova ja hänen 12-vuotias tyttärensä ovat odottaneet viime marraskuusta lähtien, että Maahanmuuttovirasto (Migri) saisi ratkaistua heidän oleskelulupahakemuksensa. Päätöksen arvioitu määräaika on ehtinyt kertaalleen jo siirtyä.

Maahanmuuttovirasto on saanut rajua arvostelua oleskelulupahakemusten pitkistä käsittelyajoista. Tilanne on pahentunut entisestään tänä keväänä. Oleskelulupahakemuksien käsittelijöitä on työmäärään nähden liian vähän.

Paavo Lipponen: "Eduskunnassa esiinnytään kuin viihdeohjelmissa"

Suomen pääministerinä vuosina 1995-2003 toimineen Paavo Lipposen (sd.) mielestä keskustelu EU:n elpymisratkaisusta on painottunut yksipuolisesti nettomaksu- ja velkakysymykseksi. Jarno Kuusinen / AOP

– Eduskunnan suuren salin keskustelukulttuuri on päästetty rappeutumaan. Puheenvuoron käyttäjien päälle mölistään ja puheissa esiinnytään kuin viihdeohjelmissa, tuumaa entinen pääministeri ja puhemies Paavo Lipponen (sd.).

Yle kysyi Lipposelta eduskunnan eduskunnan suuren salin nykymenosta. Lipponen on tänään vieraana TV1:n Ykkösaamun suorassa lähetyksessä kello 10.05.

Migreenin estolääke muutti Mikko Viinamäen, 29, elämän

Mikko Viinamäellä todettiin migreeni jo lapsena, mutta sairaus kroonistui aikuisiässä. Mårten Lampén / Yle

Migreeni on merkittävästi elämää haittaava sairaus erityisesti 15–49-vuotiaiden naisten ikäryhmässä. Vaikka siitä kärsii joka kymmenes työikäinen, vasta vuosikymmenen taitteessa migreeniin on saatu siihen tarkoitettu estolääke.

Mikko Viinamäeltä migreeni vei voimat ja opinnot takkusivat sairauden vuoksi, mutta elämä mullistui vuonna 2019 estolääkityksen myötä.

Israelin ja Hamasin taistelut jatkuivat viidettä yötä

Viikon aikana Israel on ampunut satoja ammuksia palestiinalaisten asuttamalle Gazan kaistalle. AFP / Lehtikuva

Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin taistelut ovat jatkuneet lauantain vastaisena yönä. Israel on pommittanut Gazaa ilmaiskuin ja tykistökeskityksin. Hamasin kerrotaan ampuneen raketteja Israelin suuntaan, osuen muun muassa Ashdodin kaupunkiin.

Yli 130:n palestiinalaisen arvioidaan kuolleen Gazan pommituksissa tähän mennessä. Israelin puolella kahdeksan ihmisen on kerrottu kuolleen Hamasin pommituksissa.

Amurin Komsomolskissa aika tuntuu pysähtyneen, mutta 13-vuotias Gleb Penkovski ei mieli autioituvasta kaupungista pois

Autioituva Komsomolsk oli aikanaan yksi Neuvostoliiton aseteollisuuden keskuksista. Grigori Vorobjov / Yle

Kaukana Venäjän kaukoidässä sijaitseva Komsomolsk on taantuva teollisuuskaupunki, jossa on rakennettu aseita ja avaruusaluksiin osia. Stalinin vainoissa kaupunkiin lähetettiin vankeja.

Neuvostoliiton romahdettua rikolliset ottivat kaupungin hallintaansa, ja nyt se tyhjenee asukkaista kovaa vauhtia. Mitä koululainen, 13-vuotias Gleb Penkovski näkee kotikaupungissaan?

Lauantaina lämpimintä idässä, Pohjois-Lapissa voi sataa lunta

Viikonloppu alkaa epävakaisessa säässä. Lauantaiaamuna sadekuuroja tulee paikoin lounaassa ja maan keskivaiheilla. Lapin pohjoisosassa sateet voivat tulla lumena. Idässä ja maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille. Lämpimintä on tänään itäisessä Suomessa.

