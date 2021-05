Gazan raja-alueella asuvat palestiinalaiset pakenevat Israelin iskuja – viime yönä tähän mennessä laajimmat iskut

Gazan palestiinalaisalueen pohjois- ja itärajan tuntumassa asuvat ihmiset ovat ryhtyneet pakenemaan kodeistaan Israelin tekemien ilmaiskujen vuoksi ja pelätessään maajoukkojen tuloa. Israel on siirtänyt joukkojaan Gazan kaistan tuntumaan, mutta sotilaat eivät toistaiseksi ole ylittäneet maarajaa.

Israelin äärijärjestö Hamasin tunneleihin raja-alueilla kohdistamat iskut ovat saaneet asukkaat pakenemaan kohti Gazan kaupunkia. Perheet liikkuvat niin autoilla, aaseilla kuin jalkaisinkin kohti väliaikaissuojia.

– Istuimme lasten kanssa kotona, kun tykistö yhtäkkiä alkoi ampua joka suuntaan, Beit Lahiasta pakomatkalle lähtenyt Rewaa Marouf kertoo uutistoimisto Reutersille.

– Meillä ei ole enää mitään jäljellä, sanoo toinen Gazan pohjoisosan Beit Lahiasta lapsineen paennut nainen uutistoimisto AP:lle.

Israelin puolella asukkaat ovat puolestaan joutuneet toistuvasti hakeutumaan suojaan Hamasin ja Islamilaisen jihadin Gazasta summittaisesti ampumilta raketeilta.

Israelin sotilaat ovat ampuneet Länsirannalla perjantain aikana neljä palestiinalaista, kertoo uutistoimisto AFP. Ammutut olivat Israelin mukaan osallisina levottomuuksissa. Ainakin yksi ammutuista yritti puukottaa israelilaissotilaita.

Viime yönä tähän mennessä laajimmat iskut

Israelin asevoimat teki viime päivien laajimman iskun Gazan kaistalle viime yönä, kun noin 160 ilmavoimien lentokonetta pommitti aluetta kohteenaan palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin tukikohdat.

Asevoimat kertoo iskeneensä 150 kohteeseen Gazan kaistan pohjoisosiin. Ilmavoimien iskun lisäksi Gazan rajalla asemissa olleet Israelin maavoimien joukot ampuivat satoja ammuksia palestiinalaisten asuttamalle Gazan kaistalle.

Israelin armeija on tuonut joukkojaan Gazan alueen rajalle. Kuva on otettu perjantaina 14. toukokuuta. Abir Sultan / EPA

Asevoimien mukaan operaatio oli suunnattu Hamasia vastaan. Kansainvälisten medioiden mukaan ilmaiskuja on jatkettu päivän aikana sekä raketteja ammuttu alueella molemmin puolin rajaa.

Israelin asevoimat kertoo Twitterissä tehneensä iskuja useisiin Hamasin kohteisiin. Hamas on vastannut iskuihin ampumalla raketteja Israelin suuntaan.

Jo toista sataa kuollutta

Gazan terveysministeriön mukaan palestiinalaisia on kuollut viime päivien väkivaltaisuuksissa ja iskuissa pitkälti toista sataa, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun). Kuolleista noin 30 on lapsia ja noin 20 naisia. Yli 800 on haavoittunut maanantaina kärjistyneen konfliktin aikana.

Pelastusmiehet tutkivat Israelin ilmaiskussa tuhoutuneen rakennuksen raunioita Gazan alueella sijaitsevassa Beit Lahiassa. Kuva on otettu torstaina 13. toukokuuta. Mustafa Hassona / AOP

The Guardianin mukaan YK:n hätäaputoimisto on kertonut, että yli 200 kotia ja 24 koulua on tuhoutunut Gazassa viime päivien ilmaiskujen aikana. Mediatietojen mukaan Gazassa asuvat palestiinalaiset ovat paenneet kodeistaan väliaikaisiin suojiin.

Israel puolestaan kertoi perjantaina, että israelilaisia on kuollut yhteensä yhdeksän.

