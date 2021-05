Ulkoministeri Haavisto pitää Israelin ja palestiinalaisten konfliktia erittäin huolestuttavana: Tämän laajentuminen on riskinä

Israelin ja palestiinalaisten tällä viikolla kärjistynyt kriisi on ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan erittäin huolestuttava.

– Kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa. Kaikki kriisin merkit ovat ilmassa. Israel on koonnut voimia maahyökkäystä varten Gazan rajalle. Nyt on nähty myös raketti-iskuja Libanonin puolelta. Tämän laajentuminen on riskinä, Haavisto arvioi Ylelle.

Haaviston mukaan monta yhtäaikaista tekijää on ollut kärjistämässä tilannetta. Hän mainitsee palestiinalaisia asukkaita uhkaavat häädöt Itä-Jerusalemin Sheikh Jarrahissa, Hamasia suututtaneen palestiinalaisalueen vaalien peruuntumisen ja sen, etteivät palestiinalaiset voineet paastokuukausi ramadanin aikana käydä rauhassa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa.

– Nämä yhdessä toivat räjähdysvoiman, joka näyttää hurjalta. Myös raketti-iskujen määrä Israeliin on suuri. Israelilla on tietysti oikeus puolustautua rakettihyökkäyksiä vastaan.

Haavisto on huolestunut myös Israelin sisäisen tilanteen kärjistymisestä väkivaltaisuuksiksi.

– Nyt maan sisällä on levotonta kaupungeissa. Siirtokunnista on tullut asukkaita provosoimaan joihinkin kaupunkeihin, joissa on arabeja. Tämä on sietämätön tilanne Israelin kannalta ja vaikuttaa siellä turvallisuuteen.

Haavisto toivoo nyt YK:n turvallisuusneuvoston ryhtyvän toimiin ja edes jonkinlaisen keskusteluyhteyden saamista aikaan Hamasin ja Israelin välille. EU:n roolin hän näkee etenkin humanitaarisen avun antajana.

– Maailman rauhan vaaliminen kuuluu YK:lle ja turvaneuvostolle, Haavisto painottaa.

Lue myös:

"Pikkusisko pelkää ja piirtää verta ja ruumiita", sanoo nuori nainen Gazasta – "Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin neutraloida Gaza", sanoo mies Ashdodista

Gazan raja-alueella asuvat palestiinalaiset pakenevat Israelin iskuja – Länsirannalla hyökätty sotilaita kohti, palestiinalaisia ammuttu

Käyttääkö Hamas ihmiskilpiä, kuten Israel väittää? Yle listasi neljä kysymystä ja vastausta palestiinalaissiviilien tilanteesta Gazassa

Israelin ja palestiinalaisten konflikti kiihtyy edelleen – Hamasin raketti-iskut ja Israelin ilmaiskut jatkuvat, Israelin lentoliikenne häiriytyi

Aloittaako Israel maahyökkäyksen Gazaan ja mitä sellaisesta seuraisi?

Kumiluodit lentävät ja satoja on loukkaantunut – mistä on kyse Itä-Jerusalemin kiihtyneissä levottomuuksissa?