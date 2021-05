JSN antoi langettavan päätöksen paikallislehdessä julkaistusta mielipidekirjoituksesta – Ylelle kolme vapauttavaa päätöstä

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavan päätöksen paikallislehti Tejukalle. JSN:n mukaan lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata.

Tejuka-lehti julkaisi lehden mielipidepalstalla teuvalaisen kunnanvaltuutetun mielipidekirjoituksen, jossa esitetyn väitteen mukaan koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu.

JSN totesi, että kirjoittajalla oli oikeus kertoa mielipiteensä. Kyseessä oli yhteiskunnallinen keskustelu, joka on sananvapauden ydinaluetta. JSN:n mukaan tiedotusvälineellä on kuitenkin vastuu myös mielipidekirjoituksista, jotka se on valinnut julkaistaviksi.

Lehti ei korjannut kirjoituksessa esitettyä väitettä, jonka mukaan koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. JSN katsoi, että kyseessä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata.

Langettavat myös Helsingin Uutisille ja Mikkelin Kaupunkilehdelle

JSN antoi kokouksessaan langettavan päätöksen myös Helsingin Uutisille, joka oli jättänyt olennaisen asiavirheen korjaamatta. Jutussa väitettiin, että kasvomaskin käyttöpakko laajeni Helsingin kouluissa kuudesluokkalaisiin, vaikka kyseessä oli suositus.

Lehden mukaan oikaisupyyntö oli jäänyt huomaamatta, koska se oli ohjautunut sähköpostin roskapostiin.

Langettavan päätöksen sai myös Mikkelin Kaupunkilehti, jonka päätoimittaja käsitteli lehdessä kaupungin omistaman sähköyhtiön osakkeiden myyntiä ja ostajaehdokkaita mainitsematta, että hänellä itsellään oli sidonnaisuus yhteen ostajaehdokkaaseen.

Vapauttavat päätökset Ylelle ja Turun Sanomille

JSN antoi kokouksessa lisäksi vapauttavan päätöksen Turun Sanomille virheen korjaamista käsitelleestä kantelusta ja kolme vapauttavaa päätöstä Ylelle.

Yleen kohdistuvat kantelut käsittelivät muun muassa olennaisen asiavirheen korjaamista ja nimen julkaisemista poliisin esitutkinnasta kertovassa uutisessa.