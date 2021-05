Kuolonuhrien määrä jatkaa kasvuaan palestiinalaisalueilla ja Israelissa – Taistelut jatkuvat viidettä yötä

Gazan pommituksissa on kuollut yli 130 ihmistä, joista yli 30 on lapsia. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu uhoaa pommitusten jatkuvan. Naapurivaltiot ovat vedonneet tulitauon puolesta.

Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin taistelut ovat jatkuneet varhain lauantaina. Israel teki jälleen ilmaiskuja Gazaan ja Hamas vastasi raketeilla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Taistelut jatkuivat jo viidettä yötä. Gazan asukkaiden mukaan Israelin merivoimien aluksista on ammuttu kranaattitulta Välimereltä, mutta nämä eivät välttämättä ole osuneet maaleihinsa. Palestiinan uskonnollisten asioiden ministerin mukaan Israelin hävittäjät tuhosivat moskeijan.

Israelin puolella hälytyssireenit ovat soineet varoittaakseen Gazan puolelta tulevista raketeista. Hamas on ilmoittanut olevansa vastuussa niistä. Perjantai-iltana Israelin armeija ilmoitti, että myös Syyriasta on ammuttu raketteja kohti Israelia.

CNN (siirryt toiseen palveluun):n mukaan kymmenet ihmiset ovat hakeutuneet suojaan YK:n ylläpitämään kouluun Gazassa.

Israelin armeija kertoi perjantaina, että yksi nainen kuoli kaaduttuaan, kun hän oli juoksemassa kohti pommisuojaa. Hän on maanantaina alkaneiden taisteluiden kahdeksas israelilainen kuolonuhri. Heistä kahden kerrotaan olleen lapsia.

Gazan pommituksissa on kuollut nyt yli 130 ihmistä, joista 32 lapsia ja 21 naisia, palestiinan terveysministeriö kertoi perjantaina. Yli 800 ihmistä on loukkaantunut.

Lähivaltiot ja Yhdysvallat ovat yrittäneet saada aikaan tulitaukoa Israelin ja Hamasin välille. Egypti on johtanut neuvotteluja Hamasin suuntaan ja muun muassa Yhdysvallat on pyrkinyt saamaan sopimusta aikaan Israelin kanssa.

– Egyptin, Qatarin ja YK:n neuvottelijat ovat vauhdittaneet keskusteluja molemmin puolin rauhan aikaansaamiseksi, mutta sopua ei ole vielä syntynyt, palestiinalaisviranomainen kertoi Reutersille.

Myös Yhdistyneet arabiemiirikunnat on vedonnut tulitauon puolesta.

Yhdysvaltain lähettiläs Hady Amr lensi paikalle perjantaina. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä keskustella Israelin tilanteesta sunnuntaina.

Netanjahu uhosi iskujen jatkuvan

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi perjantaina, ettei Israelilla ole mitään aikeita lopettaa hyökkäyksiä äärijärjestö Hamasia vastaan Gazassa.

– He hyökkäsivät pääkaupunkiimme, he ampuivat raketteja kaupunkeihimme. He maksavat ja tulevat maksamaan siitä raskaasti. Tämä ei ole vielä loppu, Netanjahu uhosi perjantaina.

Myös Länsirannan palestiinalaisalueella on perjantaina ollut väkivaltaisuuksia. Israelin sotilaat ovat ampuneet Länsirannalla perjantain aikana kymmenen palestiinalaista, kertovat palestiinalaisviranomaiset.

Haavisto: Tämän laajentuminen on riskinä

Israelin ja palestiinalaisten tällä viikolla kärjistynyt kriisi on ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan erittäin huolestuttava.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää Israelin ja palestiinalaisten konfliktia erittäin huolestuttavana. Haavisto arvioi Ylen haastattelussa, että useat yhtäaikaiset tekijät ovat vaikuttaneet tilanteen kärjistymiseen. Hän painottaa YK:n merkitystä tilanteen ratkaisemisessa.

– Kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa. Kaikki kriisin merkit ovat ilmassa. Israel on koonnut voimia maahyökkäystä varten Gazan rajalle. Nyt on nähty myös raketti-iskuja Libanonin puolelta. Tämän laajentuminen on riskinä, Haavisto arvioi Ylelle.

