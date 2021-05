Lapsen syntymä oli ikimuistoinen hetki Mikael Gabrielille: “En ole ikinä tuntenut lähellekään mitään sellaista”

Mikael Gabrielista tuli uudenvuodenaattona isä. Tuore jälkikasvu on auttanut muusikkoa myös käsittelemään hänen oman elämänsä kipukohtia.

Mikael Gabrielin uusi albumi Elonmerkki ilmestyy ensi viikon perjantaina. Puoli vuotta sitten artistin elämään saapui vielä merkittävämpi uusi tulokas, kun hänen norjalainen kumppaninsa Triana Iglesias synnytti pariskunnan esikoislapsen.

Elämänmuutos näkyy tuoreen perheenisän mukaan lähinnä siinä, mistä suunnasta hän katsoo maailmaa.

– Asiat eivät pyöri enää niin paljon oman navan ympärillä.

Mikael Gabriel kuvailee olleensa synnytystilanteessa vahva tukija, joka ei itkenyt kertaakaan ennen h-hetkeä. Tämä kuitenkin muuttui, kun hän näki vastasyntyneen lapsen ja sai tämän syliinsä.

– En ole ikinä tuntenut lähellekään mitään sellaista fiilistä. Varmaan vain isät tietävät, miltä se tuntuu.

Lapsen syntymän myötä Mikael Gabriel on tarkastellut paljon myös omaa elämäänsä ja sen kipupisteitä.

– Olen ajatellut aina, että olen jotenkin hereillä sen suhteen, mitkä mun menneisyyden haavat ovat. Vaikka mikä mun oma suhde mun isään on ollut ja kuinka paljon se on vaikuttanut muhun aikuisena. Oli yllättävää nähdä, että aika pintaraapaisu niistä on käyty läpi.

Oma jälkikasvun saaminen muutti miehen käsitystä siitä, mitä paraneminen omista haavoista tarkoittaa.

– Lapsen syntymä sai sen jotenkin alkuun, että parantuminen niistä omista haavoista ehkä oikeasti ensimmäistä kertaa alkoi, eikä vain jotenkin ajatellut, että mä oon yli näistä.

Katso Mikael Gabrielin koko haastattelu Yle Areenasta: