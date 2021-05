Jatkuva kiire piinaa hoitajia: itkien kotiin, lomia pitämättä, alanvaihto mielessä – "Porukka on todella väsynyttä", sanoo luottamusmies

Keski-Suomen keskussairaala muutti uusiin tiloihin alkuvuodesta. Uusi sairaala on nimeltään Nova.

Keski-Suomen keskussairaala muutti uusiin tiloihin alkuvuodesta. Uusi sairaala on nimeltään Nova. Antti Seppälä / Yle

Hoitajat lähtevät itkien töistä kotiin. Tauot jäävät pitkälti pitämättä. Jouluna oli lomakielto.

Tehyn Keski-Suomen sairaanhoitopiirin varapääluottamusmies Kati Jetsu kuvailee sairaala Novan päivystyksen hoitajien tilannetta. Nova on Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylässä, ja sen päivystys palvelee koko maakunnan asukkaita.

– Tilanne on todella huolestuttava. Porukka on todella väsynyt siihen, Jetsu toteaa.

Osaavasta hoitohenkilökunnasta on luottamusmiehen mukaan ollut huutava pula tänä vuonna.

– Ongelma on maanlaajuinen. Meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Rekrytointiongelmat allekirjoittaa myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Hänkin puhuu koko Suomen ja Euroopan laajuisesta hoitajavajeesta.

– Työntekijöiden löytäminen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin tai esimerkiksi kesäksi on ollut ongelma tänä vuonna. Kokeneempien hoitajien rekrytointi on vaikeutunut. Virkoihin on vielä kohtuullisen hyvin hakijoita, Kinnunen toteaa.

Hoitajat eivät jaksa vastata hälytyksiin

Moni Novan päivystyksen hoitaja pohtii nyt tehtävien tai alan vaihtoa, Kati Jetsu kertoo. Jonkin verran hoitajia on jo lähtenyt muihin tehtäviin.

– Raja on tullut aika monelle vastaan. Tämä on hirveän vastuullista sakkia ja pyrkii tekemään parhaansa, mutta venyminen rupeaa olemaan päivittäistä. Silloin tulee ajatus, että ei pysty palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Myös Kinnunen sanoo, että sekä eläköitymisiä että muuten pois töistä lähteviä on ollut jonkin verran tavallista enemmän, mikä on lisännyt uusien hoitajien tarvetta.

– Osa henkilöstöstä on pitkän aikaa joutunut venymään tosi paljon nimen omaan päivystyksellisissä ympäristöissä. Osa on katsonut muita mahdollisuuksia omassa talossa tai jossain muualla.

Päivystyksen hoitajat ovat Jetsun mukaan nyt niin väsyneitä, että eivät jaksa vastata hälytystilanteisiin vapaa-ajallaan.

Hoitajien joustaminen korvataan rahallisesti. Korvauksesta on sovittu hälytyssopimukskessa.

– Olemme saaneet aika hyvän sopimuksen, mutta nyt näyttää siltä, että sekään ei riitä. Vapaa-aika pyritään pyhittämään täysin levolle, mikä on tietysti hyvä asia.

"Hoitajamitoitukseen ei ole selkeää mittaria"

Hoitajille kuuluu päivittäin lakisääteinen 20 minuutin ruokatauko ja 10 minuutin kahvitauko. Ne ovat suurelta osin jääneet pitämättä viime aikoina, Jetsu kertoo.

Lisäksi päivystyksen hoitajat eivät voineet pitää joulun aikaan lomia, vaan pelkästään arkipyhävapaat. Muuten työntekijöitä ei olisi ollut riittävästi. Alkuvuodesta Keski-Suomen keskussairaala muutti uusiin tiloihin, eivätkä lomat onnistuneet vieläkään.

– Lomavelkaa on paljon. Ihmiset eivät ole päässeet huilaamaan pitkään aikaan. Toivotaan nyt, että he pääsevät kiireesti kesälomille, Jetsu sanoo.

Kinnunen vahvistaa, että koronan ja muuton vuoksi on tehty lomajärjestelyjä. Hän kuitenkin vakuuttaa, että lomat eivät jää pitämättä, erikoisjärjestelyt eivät jatku ja kesälomat pystytään pitämään normaalina lomakautena.

– Jos hoitohenkilöstö kertoo, että on ollut niin kiire, että ei ole pystytty pitämään taukoja, minulla ei ole mitään syytä epäillä sen paikkansapitävyyttä. Se voi hyvin pitää paikkansa, sairaanhoitopiirin johtaja toteaa.

Pahin tilanne päivystyksessä

Sairaala Novan päivystyksessä työskentelee noin sata hoitajaa. Lisäksi päivystyksen infektio-osastolla töitä tekee suurin piirtein sama määrä hoitajia.

Infektio-osastolla hoidetaan myös koronapotilaita, jotka eivät pärjää kotona, mutta eivät tarvitse tehohoitoa eivätkä tehovalvontaa.

– Infektio-osastolla tilanne on ehkä vielä pahempi henkilökuntapulan takia. Väsyminen on sielläkin ihan käsin kosketeltavaa.

Henkilökuntapula ja hoitajien väsymys eivät Jetsun mukaan rajoitu päivystykseen, vaan sama ongelma piinaa muitakin sairaala Novan osastoja. Kinnunen on samoilla linjoilla.

– Jonkin verran kesäsijaisten rekrytointihaastetta on tänä vuonna ollut normaalia enemmän muuallakin, mutta vaikeampi tilanne on ollut päivystyksen ja kuuman sairaalan toiminnoissa, kuten leikkausosastolla ja teholla.

"Terveydenhoito kärsii lamasta"

Hoitajien väsymys johtuu liian vähistä resursseista ja työntekijäpulasta, Jetsu sanoo.

Hän valmistui sairaanhoitajaksi 28 vuotta sitten.

– Koko sen ajan terveydenhoito on kärsinyt lamasta. Meiltä on jatkuvasti vähennetty resursseja koko maan laajuisesti. Viisastenkivi on edelleen raha ja resursointi terveydenhoitoalalla.

Lisäksi hoitajia on nykyään vaikea löytää.

– Tehtaat eivät valmista päteviä hoitajia tällä hetkellä siinä määrin kuin olisi tarve, Jetsu sanoo.

Hoitajamäärissä ei rikota lakia, vaan minimivaatimukset täyttyvät, kertoi Novan akuuttilääketieteen ylilääkäri Tuomo Kyrönlahti Ylelle perjantaina.

Kati Jetsu myöntää, että laki varmasti täyttyy, mutta kaipaa sen päivittämistä. Hän vertaa tilannetta vanhuspalveluihin, joiden hoitajamitoitussäädöksiä uusittiin viime vuonna.

– Akuuttipuolella ei ole selkeää mittaria hoitajamitoitukseen. Kokeneet hoitajat tietävät ja tuntevat jaloissaan ja nahoissaan, onko porukkaa riittävästi.

Sairaala Novaan on rekrytoitu nyt uusia, vastavalmistuneita hoitajia jonkin verran, mutta luottamusmiehen mukaan ei riittävästi.

– Vastavalmistuneista ihmisistä tulee konkareita vasta useamman vuoden päästä varsinkin erikoissairaanhoidossa, jota Novassa tehdään.

Myös korona-aika vaatii veronsa. Aiemmin kesäavuksi on saatu muun muassa eläkkeelle jääneitä hoitajia, mutta nyt he ovat työllistyneet koronarokotuksiin ja koronatestauksiin.

Muutto oli viimeinen pisara Jyväskylässä

Keski-Suomessa hoitajien tilanne kärjistyi, kun keskussairaala muutti uusiin tiloihin alkuvuodesta.

– Ongelmia on ollut pidemmän aikaa, mutta muutto oli kaiken huipentuma, Jetsu toteaa.

Tavarat eivät ole vielä löytäneet paikkojaan uusissa tiloissa. Tukipalvelut kuten logistiikka, varastopalvelut, tietojärjestelmät ja puhelimet eivät tällä hetkellä toimi kunnolla, Jetsu listaa.

– Se teettää triplasti ellei nelinkertaisesti ylimääräistä työtä, johon meillä ei ole nyt pätkääkään varaa.

Myös uuden sairaalan pohjaratkaisu on ongelmallinen ja syö Jetsun mukaan tavallista enemmän hoitajien työaikaa.

Aiemmin potilashuoneet olivat pitkien käytävien varsilla. Nyt ne ovat eri sakaroissa, joiden välissä on useita palo-ovia.

– Karrikoiden hoitaja ei pysty yhdellä silmäyksellä näkemään potilaan tai käytävän tilannetta, Jetsu kuvaa.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen listaa hoitajapulalle samoja syitä kuin Jetsu: Valtakunnallinen pula hoitohenkilöstöstä, muutto uusiin tiloihin ja koronan aiheuttama paine.

Rokotus sijaisille, kesäloma vasta aloittaneille

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyrkii Kinnusen mukaan nyt sujuvoittamaan rekrytointiprosesseja. Päätöksiä koetetaan tehdä aiempaa nopeammin ja esimerkiksi palkkausta on tarkasteltu uudelleen.

Sairaanhoitpiirissä on myös mietitty, voisiko sijainen saada rokotuksen, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kriteeri kolmen kuukauden töissäolosta ei täyttyisi. Pohdinnassa on ollut myös viikon tai parin kesälomamahdollisuus myös vasta talossa aloittaneille.

– Näillä toimilla pyrimme parantamaan kilpailukykyä, Kinnunen toteaa.

Kati Jetsu kiittelee työnantajaa ja esimiehiä siitä, että he tiedostavat tilanteen ja etsivät ratkaisuja.

Kuukausi sitten Novassa pidettiin iso palaveri, johon osallistui kymmeniä päivystyksen hoitajia ja sairaalan ylintä johtoa. Palaverissa mietittiin ratkaisuja tilanteeseen.

– Pohdimme paljon, olisiko työtapoja tai toimintamalleja, joita voisimme järkevöittää, jotta paketti pysyisi kasassa.

"Potilasta ei jätetä heitteelle"

Novan päivystys ruuhkautui pahoin helatorstaina. Silloin hoitaja kertoi päivystykseen saapuneille, että jono on pitkä ja jos kokee pärjäävänsä kotona, kannattaisi harkita paikalta poistumista.

– Sellaisen sanominen ei tunnu hyvältä. Jos rumasti sanoo, niin silloin on kylmä rinki persiissä siitä, että pärjääköhän potilas. Stressitasosta kertoo paljon se, että kotia lähdetään itkun kanssa, Jetsu sanoo.

Hänen mukaansa hoitaja ja lääkäri arvioivat aina, pärjääkö potilas kotona.

– Potilasta ei missään tapauksessa jätetä heitteelle. Jos yhtään näyttää siltä, että hän ei pärjää kotona, hänet otetaan sisälle, vaikka sängytkin loppuvat välillä.

Juha Kinnunen sanoo, ettei hänen tietoonsa ole tullut tavallista enempää haittatapahtumia.

– Tiedossani ei ole yhtään väsymyksestä johtuvaa tilannetta, joka olisi erityisesti kohdistunut potilaaseen, hän sanoo.

Myös Jetsu vakuuttaa, että Novassa annetaan hyvää hoitoa, eikä esimerkiksi hoitovirheitä ole ollut erityisen paljoa viime aikoina.

– Hoitoa joudutaan kuitenkin lykkäämään, mikä ei tietenkään ole hyvä asia.

