Rajanylittäjät eivät ole vielä löytäneet toista reittiä Tornion ja Haaparannan välillä

Krannikadun rajanylitysreitti avattiin perjantaina iltapäivällä kuukausien tauon jälkeen. Krannikatu on auki joka päivä klo 8-18.

Tornion raja-aseman vuoropäällikkö kapteeniluutnantti Tommy Håkans Länsi-Suomen merivartiostosta sanoo, että Krannikadulla on hiljaista.

– Tämä reitti oli monta kuukautta kiinni. Tieto ei ole varmaankaan tavoittanut ihmisiä.

Mehiläisen henkilökunta pystytti testauspisteen perjantaina, ja klo 16:30 tuli lupa rajan aukaisemiselle. Mehiläisen pohjoisen alueen yksikön johtaja Seija Henttonen on ollut paikalla seuraamassa tilannetta.

– Eilen ei rajaa löydetty ja tänäänkin on ollut melko rauhallista. Ilmeisesti ihmiset eivät ole vielä tietoisia, että raja on tässäkin auki ja tässä on testausmahdollisuus. Olemme ottaneet vasta muutamia testejä.

Seija Henttonen

"Kun ihmiset tulisivat enemmän tästä, niin ei olisi niin ruuhkainen tuo pääraja"

Lauantaina aamupäivällä Mehiläiseltä oli paikalla kuusi henkilöä. Tornion kaupungin testauspiste jatkaa entiseen tapaan päärajanylityspaikalla.

– Henkilöstöresurssi joustaa tarpeen mukaan eli vahvuus riippuu testattavien määrästä. Kun ihmiset tulisivat enemmän tästä, niin ei olisi niin ruuhkainen tuo pääraja, Henttonen sanoo.

Ruotsista Tornion kautta Suomeen tulevat matkustajat ohjataan nyt pakolliseen terveystarkastukseen. Lapin aluehallintovirasto päätti muuttaa terveystarkastukset rajalla pakollisiksi Ruotsin huonon koronatilanteen vuoksi sekä rajalla testistä kieltäytyvien määrän lisäännyttyä

Mehiläinen on saanut toimeksiannon, mutta jatkosta ei ole tietoa.

– Avin päätöksen mukaan tällä hetkellä eletään. Jatkot riippuu siitä, mitä viranomainen päättää, Henttonen sanoo.

Rajavartijat katsovat maahantulo-oikeuden ja ohjaavat testeihin sellaiset, jotka testin tarvitsevat.

– Ollaan vähän joutilaina, mutta saamme nyt uudet ihmiset hyvin perehdytettyä toimintamalliimme. Mielellään palvelisimme asiakkaita, kun olemme heitä varten tänne tulleet, Henttonen sanoo.

Pakolliset terveystarkastukset alkoivat Torniossa, rajalle tulossa toinen testauspiste

Länsi-Pohjassa pientä höllennystä koronasuosituksiin: esimerkiksi yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus nousee kymmeneen henkilöön