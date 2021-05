Ukkonen voi jyrähdellä ja sadekuuroja sadella viikonloppuna, maanantaina sää lämpenee myös Lapissa

Tälle päivälle on annettu ukkosvaroitus Pirkanmaalle, Satakuntaan, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Perämeren pohjoisosaan. Kovaa rajuilmaa ei ole ennusteiden mukaan tulossa, mutta esimerkiksi puiden kaatuminen on mahdollista.

Viikonloppua vietetään vaihtelevassa säässä. Vuoroin on poutaa ja aurinkoista, vuoroin vieraaksi saapuvat sadekuurot ja mahdollisesti myös ukkosen jyrinä.

Lauantaina lämpimintä on itäisessä Suomessa. Lämpömittari on kohonnut yli 20 asteen maan itä- ja keskiosassa.

Joonas Koskela / Yle

Lännessä on lauantaina itäistä Suomea viileämpää ja länteen on luvassa iltapäivän mittaan sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Ilmatieteen laitos on antanut lauantaille (siirryt toiseen palveluun) ukkosvaroituksen Pirkanmaalle, Satakuntaan, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Perämeren pohjoisosaan.

– Vaikuttaisi siltä, ettei ole mikään kova rajuilma tulossa, mutta jonkinlaista pientä vahinkoa, kuten puiden kaatumista voi aiheutua, Ylen meteorologi Joonas Koskela kuvailee.

Lapissa sen sijaan on lauantaina yhä viileää. Lauantain vastaisena yönä Pohjois-Lapissa oli kertynyt maahan sateiden jäljiltä paikoin aavistuksen verran lunta.

Yöllä saderintama väistyy maan länsiosan yltä ja sunnuntaina lännessä pilkistelee aurinko ja päästään nauttimaan poudasta. Epävakaisen sään alue liikkuu sunnuntaina Perämereltä Suomen halki Kymenlaaksoon.

Joonas Koskela / Yle

Maanantaina sää hieman lämpenee viikonlopun lukemista ja Etelä-Lapissakin lämpömittari voi kohota lähemmäs 20:tä astetta. Lounais-Suomea lähestyy myös uusi sadealue, jonka eturintamassa voi tulla myös ukkoskuuroja.