Poikkeusvuosi tarjosi ainekset Behmin historialliselle menestykselle Emma-gaalassa – musiikkivaikuttaja: "Tämä oli odotettu raikas tuulahdus"

Behm voitti seitsemän Emma-pystiä ja oli käytännössä ainoa tähdeksi noussut suomalaisartisti viime vuonna. Rumba-lehden ex-päätoimittaja, Emma-raadissakin istunut Teemu Fiilin sanoo, että läpimurron tekeminen on entistä vaikeampaa.

Rita Behm eli Behminä tunnettu muusikko teki eilen historiaa voittamalla seitsemän Emma-pystiä yhden illan aikana – tulokasartistina.

Jenni Vartiainen voitti seitsemän Emma-patsasta vuoden 2011 gaalassa, mutta hänen jättipottinsa takana oli vuosien työ musiikkibisneksessä. Koko kansan tähdeksi Vartiaisen nostanut Seili-albumi oli hänen toinen soololevynsä, ja takana olivat myös ajat Gimmel-yhtyeessä ja Popstars-tv-ohjelmassa.

– Siinä mielessä Behmin menestys on vieläkin kovempi homma ja jopa ennenkuulumatonta, toteaa Teemu Fiilin, joka on pitkän linjan musiikkivaikuttaja, Rumba-lehden ex-päätoimittaja ja suomalaisen musiikin vientiin keskittyvän Music Finlandin viestintäjohtaja.

Emma-raadissakin 2010-luvun alkupuolella istunut Fiilin uskoo, että suomalaisella musiikkikentällä oli tarpeensa ja paikkansa kovalle uudelle nimelle. Behm ja hänen albuminsa Draaman kaari viehättää vastasivat huutoon.

Viime vuosina pystit ovat menneet tutuille ja turvallisille, vakiintuneille nimille, jotka olivat tänäkin vuonna ehdolla monissa kategorioissa.

– Tämä oli odotettu raikas tuulahdus. Yllättävyys on viime vuosina puuttunut, Fiilin sanoo.

"Behmin yllä on mystisyyden verho"

Behm on kaikkea muuta kuin musiikkibisneksen koulima ammattiesiintyjä. Sen todistivat hänen lukuisat kiitospuheensa Emma-gaalassa. Behm muun muassa kertoi, ettei hän ollut valmistellut puheita, koska hän katsoi gaala-aamuna Harry Potteria.

Mielenkiintoista onkin nähdä, millaisin askelmerkein artisti jatkaa uraansa menestysvuoden jälkeen. Emma-patsaat todistavat, että Draaman kaari viehättää oli koronavuoden suomalainen musiikki-ilmiö numero yksi.

– Yllättyisin enemmän siitä, jos hän julkaisisi toisen levynsä nopeasti kuin siitä, että toisen levyn tekemisessä kestäisi useampi vuosi. En haluaisi käsitellä niitä paineita, mitä seitsemän pystiä tuovat tullessaan.

Varmaa on, että haastatteluitakin vain harvoin antava Behm käsittelee tilanteen omalla, parhaaksi katsomallaan tavallaan. Fiilin näkee hänessä enemmän perinteistä taiteilijaa kuin nykyaikaista julkisuuden ammattilaista.

– Behmissä on sellaista antaa musiikin puhua puolestaan -asennetta. Hän on kiinnostava, koska hänellä ei ole somepresenssiä, eikä häntä ole nähty paria poikkeusta lukuun ottamatta tv:ssä. Hänen yllään on jonkinlainen mystisyyden verho, Fiilin maalailee.

Behmin gaalapuvussa oli näyttävä laahus. Juha Kivioja / Yle

William breikkasi, mutta yhdellä biisillä

Oman kirpeän vivahteensa perjantain gaalaan toi itsevarmasti vuoden striimatuin kotimainen biisi -Emmansa pokannut räppäri william eli Ville Virtanen. Pysti tuli kappaleella Penelope (ft. Clever).

Kiitospuheessaan william vannoi nuoruuden nimeen.

– 2020 musageimiin tuli uudet säännöt. Sääntöjä eivät päätä enää asiapentit jossain toimistossa, vaan junnut, hän uhosi.

William on Behmin lisäksi viime vuoden merkittävimpiä suomalaisia artisteja. Heidän välillään on Fiilinin mukaan yksi ratkaiseva ero, mikä saattoi näkyä myös palkintojen määrässä.

– William on selkeämmin vielä yhden hitin artisti. Hänen albuminsa ei lähtenyt yhtä lujaa leviämään Behmiin verrattuna millään mittarilla, mutta single on puolestaan tajuttoman iso.

Suomi siis vielä odottaa, mitä williamista tulee, Fiilin sanoo.

– Tuleeko hänestä aikaa kestävä artisti, vai onko hän vuoden 2020 yhden hitin ihme. Behmistä sen sijaan povataan isoa artistia monella mittapuulla.

Behmin ensimmäinen single Hei rakas oli iso hitti, ja sen jälkeen tahti on kiihtynyt. Frida-kappaleessa mainitut Frida Kahlon maalaukset ovat someanalyysien kestoaihe.

Siinä missä Behm myös räppäri William on musiikkikentällä raikas tuulahdus. Juha Kivioja / Yle

Mahtuiko Suomeen vain yksi uusi iso artisti?

Koronapandemialla on osansa poikkeuksellisessa Emma-gaalan lopputuloksessa ja musiikkivuodessa. Fiilin kertoo, että viime vuoden aikana alalla on havaittu muutoksia musiikinkuuntelussa. Vanhempi, nostalginen musiikki vetoaa kuulijoihin.

Behmille se on ollut merkittävää kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin uusien artistien nouseminen valtavirtaan on ollut entistä haastavampaa, mikä nostaa siihen kyenneen artistin kiinnostusta entisestään.

– Kävikö tässä niin, että Suomeen mahtui viime vuonna vain yksi läpimurron tehnyt artisti? Asiasta on puhuttu paljon myös kansainvälisillä kentillä. Uusien artistien breikkaaminen on vaikeaa, kun ei ole livekonsertteja tai showcase-keikkoja, joissa voisi esitellä musiikkiaan.

Toisekseen Behmin tekemä musiikki ottaa vaikutteita useilta vuosikymmeniltä ja on ennemminkin ajatonta, traditionaalista poppia kuin ultramodernia nykymusiikkia. Silloin musiikilla voi löytää laajemman kuulijakunnan.

– Behm tekee hirvittävän kaunista musiikkia. Biisien rakenne ja melodiat noudattavat perinteistä kaavaa. Sanoitukset ovat jollain tavalla universaaleja, eikä niissä käsitellä nykykaksikymppisen elämää niin kuin vaikkapa Sannin kappaleissa. Sitä voi kuunnella yhtä hyvin 15-vuotias taidelukiolainen kuin keski-ikäinen perheenisä tai -äiti.