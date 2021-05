Tuhannet osoittavat mieltä palestiinalaisten puolesta suurkaupungeissa: Katso kuvat eri puolilta läntistä maailmaa

Noin kaksituhatta ihmistä kokoontui New Yorkin Brooklyniin ja huusi yhteen ääneen loppusointuisia iskulauseita.

Väkijoukko heilutti palestiinalaislippuja ja kantoi kylttejä, joissa luki muun muassa "Loppu Israelin apartheidille" ja "Vapautta Gazalle". Monet mielenosoittajista olivat sonnustautuneet musta- ja punavalkoisiin palestiinalaishuiveihin. Autoilijat soittivat torviaan ja moottoripyöräilijät revittivät moottoreitaan.

Mielenosoittajat ottivat haltuunsa kadun alueella, jossa on paljon arabiväestöä. Myös monet juutalaiset olivat saapuneet paikalle ja julistivat kylteissään "Ei minun nimissäni" ja "Solidaarisuutta Palestiinalle".

– Olen täällä, koska haluan palestiinalaishengen olevan samanarvoinen kuin israelilaisen, eikä se tänä päivänä ole, 35-vuotias Emraan Khan sanoi heiluttaessaan palestiinalaislippua.

Khanin mukaan on ilmiselvää, kuka on syypää, kun toisella osapuolella on asearsenaalissaan ydinaseita ja toisella "kiviä kantavia kyläläisiä".

Palestiinalaisille järjestettiin tukimielenosoituksia lauantaina eri maiden kaupungeissa Atlantin valtameren kummallakin puolella.

Pariisissa mielenosoittajat muistelivat kylteissään vuoden 1967 päivää, jolloin palestiinalaisia häädettiin kodeistaan. Christophe Petit Tesson / AOP

Euroopan pääkaupungeista mielenosoituksia oli muun muassa Pariisissa, Lontoossa, Madridissa, Ateenassa ja Wienissä.

Pariisin lisäksi myös Ranskan muissa kaupungeissa oli tukimielenosoituksia.

Pariisissa sadat mielenosoittajat kokoontuivat aluksi rauhallisiin protesteihin. Tilanne kuitenkin muuttui ja poliisi ampui kyynelkaasua ja otti yhteen osan mielenosoittajista kanssa.

Ryhmä juutalaisia miehiä osoitti tukeaa palestiinalaisille pääministerin virka-asunnon ulkopuolella Lontoon Downing Streetillä. Vudi Xhymshiti / AOP

Lontoossa protestoijat kokoontuivat aluksi Westminsterin alueen riemukaarelle ja suuntasivat sitten Israelin suurlähetystön eteen. Mielenosoittajat vaativat Britanniaa lopettamaan Israelin tukemisen.

Suur-Lontoon poliisi kertoi yhdeksän poliisin loukkaantuneen hajottaessaan väkijoukkoja Israelin suurlähetystön ulkopuolella Kensingtonissa.

Poliisin mukaan yhteensä 13 ihmistä otettiin kiinni mielenosoituksen yhteydessä.

Berliinissä poliisi pysäytti mielenosoitukset, sillä niissä ei noudatettu koronarajoituksia. AOP

Saksassa mielenosoituksia oli Berliinissä ja Kölnissä.

Berliinissä mielenosoittajat vaativat Israelin boikotoimista Neuköllnin kaupunginosassa, jossa on paljon myös turkkilaista ja arabitaustaista väestöä.

Osa mielenosoittajista heitti poliisia katukivillä ja useita otettiin kiinni.

Ateenassa mielenosoittajat kokoontuivat Israelin suurlähetystölle. Dimitris Lampropoulos / AOP

Tuhannet ihmiset osoittivat palestiinalaisille lauantaina tukeaan New Yorkin lisäksi Yhdysvalloissa Bostonissa ja Washingtonissa.

Palestiinalaisten tukijat osoittivat mieltä Capitol-kukkulan lähellä rauhaa symboloivan muistomerkin luona. Gamal Diab / AOP

Mielenosoittajat vaativat loppua Israelin iskuille Gazan kaistalla.

Washingtonissa mielenosoittaja kantoi kylttiä, joka vaati vapautta palestiinalaisille. Will Oliver / AOP

Yhdysvaltain naapurimaassa Kanadassa useat tuhannet osoittivat mieltään Montrealissa ja tuomitsivat Israelin toimet Gazassa sotarikoksina.

Solidaarisuutta palestiinalaisille osoitettiin Miltonin alueella Torontossa. Stacey Newman / AOP

Ainakin Torontossa järjestettiin myös Israelia tukenut mielenosoitus. Paikalla oli arvion mukaan sata Israelia tukenutta mielenosoittajaa.

Poliisi joutui erottamaan palestiinalaisia tukeneet ja Israelia tukeneet mielenosoittajat toisistaan.

Mielenosoituksia järjestettiin päivänä, josta palestiinalaiset käyttävät myös nimeä Nakba eli katastrofi. Kyseisenä päivänä muistellaan sitä, miten sadat tuhannet palestiinalaiset joutuivat lähtemään kodeistaan Israelin perustamisen yhteydessä vuosina 1947–1948.

