Hollanti haluaa näyttää, että iso tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti – katso suorana klo 19, kun viisuedustajat saapuvat turkoosille matolle

Euroviisut näkyvät Rotterdamin katukuvassa värikkäästi. Pitkin kaupunkia on teippauksia, joissa on lainattu aikaisempian viisuvoittokappaleiden sanoituksia. "Loving you is a losing game" on Hollannin Duncan Laurencen voitokkaasta Arcade-kappaleesta vuodelta 2019. Berislav Jurišić / Yle