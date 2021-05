Sairaalahoidossa ensimmäisen rokoteannoksen saaneita koronapotilaita – Miksi Päijät-Hämeen tilanne synkkeni vaikka muualla jo helpottaa?

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella koronatapausten ilmaantuvuusluku on korkeampi kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Sairaalahoidossa on ollut ennätysmäärä potilaita ja osa heistä on jo saanut yhden rokoteannoksen.