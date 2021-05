Herätys: Työterveyspsykologilla käynnit reippaassa kasvussa, Pommitus Gazassa jatkuu, tuntureiden mökkikauppaa tehdään sokkona

Lisääntynyt ahdistuneisuus näkyy työpsykologin vastaanotolla

Työterveyspsykologin palvelujen tarve työpaikoilla kasvaa. Vaikka ammattilaisia on palkattu lisää, jonot vastaanotoille eivät ole lyhentyneet. Mielenterveysongelmien määrä on kasvanut jo pidempään, ja koronapandemia näyttää osaltaan synkentäneen tilannetta.

Usein syinä käynteihin ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt. Työelämän koetaan myös muuttuneen vaativammaksi, ja palautuminen on vaikeaa.

Tunturin mökkitonttien kiivas kysyntä on johtanut sokkokauppoihin

Rakennustyömaita on jo käynnissä molemmin puolin Yllästunturia Länsi-Lapin Kolarissa. Joillain tonteilla odotetaan vielä lumien sulamista. Annu Passoja / Yle

Tunturikeskusten loma-asuntotonteissa on menossa poikkeuksellinen rakennusbuumi. Tonttikauppa käy niin kiihkeänä, että ostajat lyövät kaupat lukkoon jopa näkemättä. Pohjoisen tunturikeskuskunnissa rakennuslupia on myönnetty alkuvuonna selvästi enemmän kuin aiemmin. Yhtenä isona syynä on etätyöt, jotka houkuttavat yhä useampia.

Pommitukset Gazassa jatkuivat jo varhain aamusta

Tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa. Haitham Imad / EPA

Israel ja Hamas jatkoivat toistensa pommittamista varhain tänä aamuna. Viime maanantaina kärjistyneitä väkivaltaisuuksia on kuvattu pahimmiksi seitsemään vuoteen. Palestiinalaisten terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on nyt kuollut 197 ihmistä. Israelin viranomaisten mukaan 10 israelilaista on kuollut.

Vihapuhe saa kuntavaaliehdokkaita jättäytymään pois pelistä

Vihapuheen tulo myös poliittiseen keskusteluun on jo vähentänyt halukkuutta asettua ehdolle kuntavaaleissa. Tyhjä vaalimainoisteline Jyväskylässä. Heli Kaski / Yle

Verkon kärjistynyt keskustelukulttuuri ja päättäjiin kohdistuva vihapuhe ovat vähentäneet osassa ihmisiä halua asettua ehdolle kuntavaaleissa. Tutkijan mukaan ilmiö on vakava uhka demokratialle. Vihapuhe on varsin selkeästi sukupuolittunutta, ja naiset saavat sitä selkeästi enemmän kuin miehet.

Iltapäivällä sateet saapuvat ja ukkonen voi jyrähdellä

Anniina Valtonen / Yle

Aamu on laajalti poutainen, mutta paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä on paikoin sakeaakin sumua. Iltapäivällä lounaasta leviää sateita, joiden yhteydessä myös ukkostaa. Kaakosta virtaa lämmintä ilmaa maan keskivaiheille ja pohjoiseen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.