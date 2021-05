Odotettu lintulaji havaittiin Kemiönsaaressa – kivikkosatakieli on harvinaisuus koko Euroopassa

Suomen ensimmäinen kivikkosatakieli, tieteelliseltä nimeltään Irania gutturalis, havaittiin eilen puolenpäivän aikaan Varsinais-Suomessa Kemiönsaaressa, kertoo lintuyhdistysten keskusjärjestö Birdlife Suomi tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan havainnon linnusta teki Heidi Mattsson perheensä mökkipihalla. Mattssonin isä Rainer Mattsson tunnisti lajin kivikkosatakieleksi.

Kivikkosatakielikoiras muistuttaa etäisesti leppälintukoirasta. Molemmilla on oranssinruskea vatsapuoli, harmaa selkäpuoli ja laajalti mustaa päässä. Kivikkosatakieli on kookkaampi, sen kurkussa on valkea laikku ja pyrstö on musta.

Kivikkosatakieli pesii kivikkoisilla ja pensaikkoisilla rinteillä Turkista Himalajan länsipuolelle ja talvehtii Itä-Afrikassa.

Lajia on jo pitkään odotettu havaittavan Suomessa, vaikka se on Euroopassa suuri harvinaisuus.

Ruotsissa kivikkosatakieli on havaittu yhdeksän ja Norjassa kaksi kertaa. Kemiönsaaren havainto tehtiin Birdlife Suomen mukaan tyypilliseen vuodenaikaan, sillä aiemmista Pohjoismaiden havainnoista seitsemän on toukokuulta.

Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 482 luonnonvaraista lintulajia. Edellinen uusi lintulaji Suomessa oli toukokuussa 2019 havaittu pikkupajusirkku.

