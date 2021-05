Poliiseille porttikielto New Yorkin Prideen – järjestäjien mukaan osa marssijoista pitää poliiseja turvallisuusuhkana

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat poliisit eivät enää saa marssia omana ryhmänään New Yorkin Pridessa. Kuvan poliisit marssivat vuoden 2018 tapahtumassa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat poliisit eivät enää saa marssia omana ryhmänään New Yorkin Pridessa. Kuvan poliisit marssivat vuoden 2018 tapahtumassa. Porter Binks / EPA

Maailman suurimpiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-tapahtumiin lukeutuva New Yorkin Pride kieltää poliiseja osallistumasta tämän kesän ja tulevien vuosien tapahtumiin. Porttikielto kestää ainakin vuoteen 2025.

Tapahtuman nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa ei julkaista sisältöjä, joissa on mukana poliiseja, eikä poliisien anneta puhua tapahtumissa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat poliisit eivät myöskään saa marssia omana ryhmänään, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Järjestäjien mukaan myös tapahtumaa virkatehtävissä turvaavien poliisien olisi syytä pysytellä vähintään korttelin etäisyydellä päätapahtumasta. Tapahtumaan aiotaan palkata aiempaa enemmän omia turvallisuustyöntekijöitä, jotta tarvetta poliiseille olisi mahdollisimman vähän.

NYC Priden julkaiseman tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista kokee poliisin turvallisuusuhkana. Turvattomuuden tunteita ja suoranaista turvallisuusuhkaa kokevat järjestäjien mukaan etenkin transsukupuoliset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, joihin kohdistuva väkivalta on viime aikoina lisääntynyt.

Jo viime vuoden Pride-marssilla monet marssijat osoittivat mieltään esimerkiksi poliisien mustiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan ja muistuttivat tapahtuman saaneen alkunsa juuri poliisiväkivallan vastustamisesta.

Marssijat muistuttivat 28. kesäkuuta 2020 poliisin mustiin kohdistamasta väkivallasta. "En saa henkeä"-teksti viittaa poliisiväkivallan uhrina kuolleeseen George Floydiin. AOP

Koko maailmanlaajuisen Pride-liikkeen alkupisteenä on poliisin newyorkilaiseen Stonewall Inn -ravintolaan vuonna 1969 tekemä väkivaltainen ratsia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset nousivat tuolloin vastarintaan ja mellakointi jatkui useita päiviä.

Eturintamassa poliisia vastaan nousseiden joukossa oli etnisiin vähemmistöihin kuuluvia transihmisiä.

New Yorkin ensimmäinen Pride-marssi vuonna 1970 oli vuoden 1969 Stonewall-mellakan muistomarssi.

Vuonna 2019 New Yorkin poliisi NYPD esitti anteeksipyynnön homoseksuaaleihin menneinä vuosikymmeninä kohdistamansa syrjinnän vuoksi. Poliisipäällikkö James O'Neill pyysi tuolloin anteeksi erityisesti poliisin roolia Stonewall Innin tapahtumissa.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia poliiseja edustava ryhmittymä paheksuu porttikieltoa. Kuva on otettu kesäkuussa 2018. Porter Binks / EPA

New Yorkin poliisin palveluksessa olevien seksuaalivähemmistöjen Gay Officers Action League pitää New York Priden porttikieltopäätöstä hätiköitynä ja häpeällisenä.

