Kirjeenvaihtajalta: Kiina hakee turvallisuusneuvostossa rintamaa Israelin ja Hamasin väkivallan lopettamiseksi

YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimiva Kiina syyttää Yhdysvaltoja turvallisuusneuvoston toimien jumiuttamisesta. Kriisi on tarjonnut Kiinalle myös tilaisuuden iskeä Yhdysvaltoja vastaan ihmisoikeuskysymyksissä.

Kiina vaatii YK:n turvallisuusneuvostolta toimia Israelin ja palestiinalaisen Hamas-äärijärjestön väkivallan hillitsemiseksi. Turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään etäistuntoon keskustelemaan viikko sitten jälleen rajuksi yltyneestä väkivallasta Gazan alueella.

YK on varoittanut, että väkivalta uhkaa kasvaa täysimittaiseksi sodaksi. Kiina toimii parhaillaan turvallisuusneuvoston puheenjohtajana.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi syyttää Yhdysvaltoja turvallisuusneuvoston toimien jumiuttamisesta.

Israelia tukeva Yhdysvallat esti Kiinan, Norjan ja Tunisian ehdottaman julkilausuman hyväksymisen YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa maanantaina. Siinä vaadittiin molemmilta osapuolilta maltin säilyttämistä. Yhdysvallat myös esti turvallisuusneuvoston uuden kokoontumisen perjantaina.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on puolustellut Yhdysvaltoja sanoen, että se haluaa antaa diplomatialle aikaa. Presidentti Joe Biden taas on kommentoinut, että Israelilla on lupa itsepuolustukseen viitaten Hamas-järjestön ampumiin raketteihin.

Israel on pommittanut palestiinalaisalueita rajusti, kun vuosikymmeniä kestäneen konfliktin jännitys leimahti jälleen väkivallaksi Israelin joukkojen ja Hamas-järjestön välillä. Palestiinalaiset ovat vastustaneet Israelin uhkaamia häätöjä Itä-Jerusalemista juutalaissiirtokuntien laajentamiseksi.

Konfliktissa palestiinalaiset sanovat vastustavansa Israelin vuosikymmeniä harjoittamaa sortoa ja rajoituksia. Israel sanoo puolustavansa itseään Gazaa hallitsevan Hamasin iskuja vastaan.

Ulkoministeri Wang Yi sanoi Kiinan tukevan kahden valtion mallia konfliktin ratkaisuksi. Tämä tarkoittaisi alueen jakoa Israelin ja uuden palestiinalaisvaltion kesken. Myös YK:n kanta on ollut alunperin kahden valtion malli, mutta se ei ole koskaan toteutunut. Wang toivoi neuvoston jäseniltä yksimielisyyttä.

Kiina jatkaa palestiinan kansan tukemista sen oikeutetuissa pyrkimyksissä taistella sille laillisesti kuuluvien oikeuksien palauttamisen puolesta, sanoi Wang.

Suurvallat nokittelevat ihmisoikeuksien tilasta

Kriisi on tarjonnut Kiinalle myös tilaisuuden iskeä Yhdysvaltoja vastaan ihmisoikeuskysymyksissä. Yhdysvallat syyttää Kiinan pyrkivän uiguurimuslimien kansanmurhaan läntisessä Xinjiangin provinssissa. Kiina on kiistänyt tämän.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Hua Chunying syytti Yhdysvaltoja tekopyhyydestä muslimien oikeuksien puolustamisessa, kun se on vaatinut liittolaistensa kanssa YK:ta kokoontumaan Xinjiangin tilanteesta.

Yhdysvaltain pitää ymmärtää, että palestiinalaisten muslimien elämä on aivan yhtä kallisarvoista, hän sanoi.

Kiina kiukustui YK:n virtuaalikokouksesta, jossa käsiteltiin uiguurivähemmistön sortoa. Noin viisikymmentä maata otti osaa kokoukseen torstaina, vaikka Kiina lobbasikin maita jättämään sen väliin.

Sekä Kiina että Israel ovat saaneet moitteita YK:lta ja ihmisoikeusjärjestöiltä tahoillaan. YK:n yleiskokous tuomitsi Israelin (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna 17 päätöslauselmassa, kuin muut valtiot saivat yhteensä kuusi tuomiota.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on ilmaissut (siirryt toiseen palveluun) huolensa uiguurien sorrosta. YK:n mukaan tiedot miljoonan uiguurin sulkemisesta “salaisiin pidätyskeskuksiin” ovat uskottavia.

Amnesty tuomitsee niin Kiinan kuin Israelinkin

Muun muassa kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaati tänään Kansainvälistä rikostuomioistuinta tutkimaan Israelin iskun al-Shatin pakolaisleiriin.

Iskussa kuoli kymmenen ihmistä. Järjestö vaatii tutkintaa myös Israelin iskusta rakennukseen, jossa kansainvälinen media toimi. Järjestö muistuttaa, että iskut siviilejä vastaan ovat sotarikoksia.

Amnesty on myös aiemmin tällä viikolla tuominnut niin Israelin kuin Hamasin väkivallan kasvun.

Kansainvälisen yhteisön täytyy painostaa Israelia puuttumaan perimmäisiin syihin uusimman väkivallan leimahtamisen takana, kirjoittaa Amnesty International. Se listaa syiksi muun muassa Israelin siirtokuntien laajentamisen, Gazan saarron ja palestiinalaisten pakolla tehdyt häädöt kodeistaan.

Kiinalla suhteet niin palestiinalaisiin kuin Israeliin

Kiina on tarjoutunut välittäjäksi Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin, mutta se ei ole toiminut juurikaan aktiivisesti rauhan saamiseksi.

Kiina on tukenut palestiinalaisia reilut 70 vuotta eli kommunistisen Kiinan synnystä asti. Mao Zedongin aikakaudella Kiina lähetti palestiinalaisten vapautusarmeijalle aseita. Maon kuoleman jälkeen Kiinan suhteet Israeliin lämpenivät ja Kiina osti Israelilta aseita.

Kiina ja Israel solmivat diplomaattiset suhteet vuonna 1992. Kauppasuhteet ovat kasvaneet ja Israelin ja palestiinalaisten konflikti on pidetty erillään muista suhteista.

Kiina on Israelin toiseksi suurin kauppakumppani. Se rakentaa muun muassa satamaa Haifaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain arvostelusta huolimatta. Kiina rakentaa myös pikaraitiotietä Tel Aviviin ja on investoinut teknologiayhtiöihin Israelissa. Kiinan suuret teknologiajätit (siirryt toiseen palveluun) toimivat jo siellä.

Israel on myös myynyt puolijohtimia (siirryt toiseen palveluun) Kiinalle, kun muut maat luopuivat toimituksista Yhdysvaltain kauppasodan rangaistusten pelossa.

