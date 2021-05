Blind Channel Euroviisujen avajaisissa: “Punainen keskisormi on ollut hittituote”

Ehdokkaita jättäytynyt pois kun­ta­vaa­leis­ta verkon kärjekkään keskustelun ja vihapuheen takia

Tutkijan mukaan ilmiö on vakava uhka de­mo­kra­tial­le. Vihapuhe on varsin selkeästi su­ku­puo­lit­tu­nut­ta ja naiset saavat sitä selkeästi enemmän kuin miehet. Tutkimusten mukaan vihapuheen tuottajia on varsin vähän ja pieni ryhmä tuottaa siitä isoimman osan.