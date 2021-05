Pommitukset jatkuvat Gazassa – Biden puhui yhtäläisistä oikeuksista, Yhdysvallat antaa "täyden tuen Israelille puolustaa itseään"

YK:n turvallisuuskokouksessa Israelin ja Palestiinan edustajat syyttivät toisiaan tilanteen eskaloitumisesta. Kansainvälinen yhteisö on vedonnut molempiin osapuoliin tulitauon aikaansaamiseksi.

Israel ja Hamas jatkoivat toistensa pommittamista varhain maanantaiaamuna. Heti puolen yön jälkeen Gazan puolelta ammuttiin raketteja Beersheban ja Ashkelonin kaupunkiin ja Israelin hävittäjät tekivät kymmeniä iskuja Gazan puolelle. Israelin armeijan mukaan iskujen kohteena oli muun muassa Hamasin tiedustelun rakennus.

Palestiinalaisten terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on nyt kuollut 197 ihmistä, joista 58 on lapsia ja 34 naisia. Pelkästään sunnuntain iskuista koitui palestiinalaisviranomaisten mukaan 42 kuolonuhria, joista 10 oli lapsia. Israelin viranomaisten mukaan 10 israelilaista on kuollut, heistä kaksi lapsia.

Tämänkertaiset pommitukset alkoivat viime maanantaina. Viimeaikaisen tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa. Väkivaltaisuuksia on kuvattu pahimmiksi seitsemään vuoteen.

Bidenilta videoitu puhe

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi sunnuntaina, että hänen hallintonsa työskentelee molempien osapuolien kanssa rauhan saavuttamiseksi.

– Me uskomme, että palestiinalaisilla ja israelilaisilla on yhtäläiset oikeudet elää turvallista elämää ja nauttia vapaudesta, vauraudesta ja demokratiasta, Biden sanoi nauhoitetussa puheessaan sunnuntaina. Puhe esitettiin tapahtumassa, jossa juhlistettiin muslimien paastokuukauden, ramadanin loppumista.

Bidenin hallinnon lähettiläs Hady Amr saapui Israeliin perjantaina. Hänen seurueestaan kerrottiin uutistoimisto Reutersille sunnuntaina, että Amr on toistanut Yhdysvaltojen antavan "täyden tuen Israelille puolustaa itseään".

Tämä oli myös Bidenin viesti Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle lauantaina, kun he keskustelivat puhelimitse. Puhelun aikana Biden myös ilmaisi huolensa konfliktin kiihtymisestä ja siviiliuhreista.

Biden keskusteli lauantaina puhelimessa myös palestiinalaishallinnon presidentin Mahmud Abbasin kanssa. Abbas kertoo pyytäneensä Yhdysvaltoja puuttumaan konfliktiin ja tekemään lopun Israelin palestiinalaisiin kohdistamista hyökkäyksistä.

Bidenin hallinto kertoo olevansa sitoutunut kahden valtion ratkaisuun Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken keskusteli sunnuntaina Egyptin, Qatarin, Saudi-Arabian ja Ranskan edustajien kanssa Israelin ja Palestiinan tilanteesta ja aselevon mahdollisuuksista.

Jordanian kuningas Abdullah sanoi maansa olevan mukana intensiivisessä diplomatiassa pysäyttääkseen "Israelin sotilaallisen kärjistymisen". Kuningas ei kuitenkaan tarkentanut viestiään.

Israelissa on herännyt huoli levottomuuksien leviämisestä

Ylen Jerusalemissa oleva toimittaja Antti Kuronen kertoo, että verrattuna aiempiin sotaoperaatioita Gazaan liittyen, kuohuntaa on tällä kertaa monilla rintamilla, myös kotirintamalla.

– Monet ovat huolissaan juuri tästä kehityksestä, Kuronen sanoo.

Kurosen mukaan paikallisten arviot kriisin kestosta ovat kahtalaiset.

– Täällä arvioidaan, että olisi painetta lopettaa operaatio, mutta toisaalta arvioidaan, että tämä varmasti vielä jonkin aikaa jatkuu.

Ylen Jerusalemissa olevan toimittajan mukaan paikalliset ovat huolissaan levottomuuksien leviämisen vuoksi.

Osapuolet syyttivät toisiaan YK:ssa

Kansainvälinen yhteisö on vedonnut molempiin osapuoliin tulitauon aikaansaamiseksi. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui sunnuntaina virtuaalisesti keskustelemaan tilanteesta. Konfliktin osapuolet syyttelivät kokouksessa toisiaan.

– Tämä kriisi oli täysin Hamasin ennalta suunnittelema, jotta he saisivat poliittista valtaa, väitti Israelin YK-suurlähettiläs Gilad Erdan puheenvuorossaan YK:n turvallisuusneuvoston virtuaalikokouksessa.

Erdanin mukaan Hamas halusi pahentaa Itä-Jerusalemin mahdollisista palestiinalaishäädöistä alkanutta kriisiä, jota Israel oli yrittänyt lievittää. Israelin armeijan komentajan Aviv Kochavin mukaan Hamas ei myöskään uskonut, että Israel vastaisi rakettituleen näin kovilla iskuilla.

Palestiinalaisten ulkoministeri Riyad al-Maliki puolestaan syytti Israelia suoraan sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

– Jotkut eivät ehkä haluaisi käyttää näitä termejä, mutta te tiedätte, että ne ovat totta, al-Maliki sanoi.

– Israel sanoo aina: asettukaa hetkeksi meidän kenkiimme. Mutta he eivät käytä kenkiä, vaan sotilassaappaita, ulkoministeri jatkoi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati istunnon aluksi totutusti kumpaakin osapuolta lopettamaan väkivaltaisuudet heti, ennen kuin kriisi leviää hallitsemattomasti koko Lähi-itään.

