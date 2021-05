Ehdokkaita jättäytynyt pois kuntavaaleista verkon kärjekkään keskustelun ja vihapuheen takia

Tutkijan mukaan ilmiö on vakava uhka demokratialle. Vihapuhe on varsin selkeästi sukupuolittunutta ja naiset saavat sitä selkeästi enemmän kuin miehet. Tutkimusten mukaan vihapuheen tuottajia on varsin vähän ja pieni ryhmä tuottaa siitä isoimman osan.