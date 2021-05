Legendaarinen Pirkkola uimahalli avattiin iloisissa tunnelmissa pitkän tauon jälkeen – pääkaupunkiseudun uimahalleja avataan pikkuhiljaa

Pitkään koronavirustilanteen takia suljettuna olleita pääkaupunkiseudun uimahalleja avataan rajoitetusti tällä viikolla. Aluksi uimahalleihin pääsevät vain 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä erityisuimakortin omaavat.

Sisäänpääsyä uimahalleihin porrastetaan ja joka toinen pukukaappi poistetaan käytöstä turvavälien takaamiseksi.

Pääkaupunkiseudun uimahalleista vain osa on auki, esimerkiksi Helsingissä avautuvat kaupungin halleista Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit, Urheiluhallit Oy:n uimahalleista Mäkelänrinne ja Vuosaari.

Pirkkolan uimahalliin oli saapunut uimareita aikaisesta aamusta lähtien.

– Viikko sitten yritin itseäni tänne tyrkyttää mutta eivät ottaneet! Nyt olen liikkeellä heti aamusta. Oli todella tylsää tuo aika kun ei päässyt totutusti uimaan, aamu-uinnille tullut Leena Paavola kertoo.

– Maanantai-aamuja sanotaan kurjiksi, mutta eivät ne kyllä ole, Paavola iloitsee.

Leila Rönnholm oli päässyt jo kaksi viikkoa aikaisemmin erityisuimakortilla.

– Yksineläjälle todella tärkeää tulla tänne ja saada juttuseuraa. Vielä kun maauimalat avautuisivat, Rönnholm toivoo.

Pirkkolan uimahallin liikuntapäällikkö Teijo Korvan mukaan aamu-uimarit olivat olleet hyvissä tunnelmissa.

– Erittäin tyytyväisiä ovat asiakkaat olleet, Korva kertoo.

Pirkkolan uimahallin toimintaa on muokattu niin, että uimareissun tekeminen on mahdollisimman turvallista. Esimerkiksi uimahallin kassajärjestelmiä on muutettu niin, että turvavälit on mahdollista säilyttää.

Petteri Uudes,Helsingin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö, on tyytyväinen hallien avautumisesta.

– Ollaan äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että ollaan saatu halleja auki. Toivotaan, että tilanne tästä vielä paranee ja pääsemme avaamaan lisää tiloja. Tarkastelemme viikottain tilannetta, eli vielä ei voi lainkaan veikata koska esimerkiksi maauimalat avaavat, Uudes kertoo.

Iso yleisö joutuu siis vielä odottamaan vesiurheilun aloittamista.

Yli 65-vuotiaat voivat Korvan mukaan tulla huoletta Pirkkolaan uimaan.

– Tervetuloa! Turvavälit pitää muistaa esimerkiksi suihkuissa. Altaisiin mahtuu kyllä erittäin hyvin, Korva sanoo.

Aivan kokonaan eivät uimahallien palvelut ole vielä käytettävissä. Esimerkiksi Pirkkolassa kuntosalit pysyvät toistaiseksi kiinni. Saunat toimivat jo normaalisti.

Paikan päällä Pirkkolan uimahallilla oli toimittajamme Olli-Pekka Kursi ja kuvaajamme Matti Myller.