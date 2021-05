KRP: Laiton jätekauppa Suomesta ulkomaille kasvaa – kuusi henkilöä epäiltynä rikoskokonaisuudessa

Keskusrikospoliisilla on tutkinnassa useiden ympäristörikosten kokonaisuus.

KRP:n mukaan ympäristölle vaarallinen laiton jätekauppa on kasvava ilmiö, jossa liikkuu kansainvälisellä tasolla paljon rahaa. Nyt tutkittuun kokonaisuuteen liittyy suoraan seitsemän yhtiötä.

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan rikoskokonaisuudesta, jossa ympäristölle vaarallisia jätteitä epäillään kuljetetun laittomasti Suomesta ulkomaille.

Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä tapauksesta, joissa epäiltyinä on osin samoja henkilöitä. KRP on tutkinut tapauksia epäiltyinä törkeinä ympäristön turmelemisina. Kaikissa tapauksissa jätteitä on kuljetettu Suomen ja Viron välillä.

Epäiltynä on yhteensä kuusi henkilöä, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Kokonaisuuteen liittyy suoraan myös seitsemän yhtiötä, joista osa on suomalaisia ja osa ulkomaalaisia.

KRP:n mukaan ympäristölle vaarallinen laiton jätekauppa on kasvava ilmiö, jossa liikkuu kansainvälisellä tasolla paljon rahaa.